Občan z Dolenjske vidno pijan grozil policistom, takšna kazen ga lahko doleti

Metliški in črnomaljski policisti so se v ponedeljek zvečer odzvali na klic na pomoč zaradi agresivnega 42-letnika. Ob prihodu policistov se ni hotel pomiriti in je v vidno pijanem stanju grozil policistom in nadaljeval s kršitvijo.

Kršitelja so vklenili in odpeljali v pridržanje

Zaradi kršitev javnega reda in miru doma mu bodo napisali plačilni nalog, zaradi groženj policistom pa ga bodo kazensko ovadili. Za resne grožnje policistom je predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do treh let.