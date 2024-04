To so zadnji podatki o inflaciji v Sloveniji

Letna inflacija je aprila dosegla tri odstotke, potem ko se je marca ustavila pri 3,4 odstotka. V prvih štirih mesecih leta skupaj je bila pri 3,3 odstotka, je objavil statistični urad. Na mesečni ravni je rast cen aprila znašala en odstotek. Nazadnje so tako nizko letno inflacijo statistiki izmerili oktobra 2021.

K letni inflaciji so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale za 4,8 odstotka višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Za 7,3 odstotka dražje gostinske in nastanitvene storitve so dodale še 0,5 odstotne točke.

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so na letni ravni ostale nespremenjene, s čimer se je nadaljevalo umirjanje cen v tej skupini, ki so še do nedavnega bistveno prispevale k visoki inflaciji. Medletna rast cen hrane je takrat dosegala tudi dvomestne številke.

Februarja nekoliko manjša prodaja Skupni obseg prodaje se je februarja na mesečni ravni zmanjšal za 0,5 odstotka - v trgovini za 0,6 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa za 1,8 odstotka. Najbolj je upadel v poslovanju z nepremičninami, so sporočili s statističnega urada. V medletni primerjavi medtem statistiki beležijo rast prodaje.

K mesečni inflaciji, ki je bila z enim odstotkom za 0,2 odstotne točke višja kot marca, so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale podražitve v skupini rekreacija in kultura. V tej so statistiki najizrazitejši dvig cen zaznali pri počitniških paketih, to je za 13,8 odstotka. Za 4,2 odstotka dražja oblačila in obutev so k mesečni inflaciji dodale 0,3 odstotne točke.

Obseg proizvodnje februarja večji Skupni obseg proizvodnje v slovenskem gospodarstvu se je februarja skupno povečal tako na mesečni kot medletni ravni. Na mesečni ravni je bil za 0,6 odstotka večji, najizraziteje pa se je po podatkih statističnega urada povečal v gradbeništvu in industriji. V medletni primerjavi se je obseg proizvodnje povečal za 0,3 odstotka. K letni rasti so prispevala vsa opazovana področja dejavnosti, in sicer industrija, gradbeništvo, trgovina ter storitvene dejavnosti. Kot so še zapisali na statističnem uradu, je bil v primerjavi s prvima dvema mesecema prejšnjega leta obseg proizvodnje večji za 0,5 odstotka. Na to je vplivala rast v storitvenih dejavnostih (za 2,9 odstotka) in trgovini (za 1,0 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v aprilu prav tako triodstotna in s tem za 0,4 odstotne točke nižja kot marca. Mesečna rast cen je znašala 0,7 odstotka, marca je bila pri 0,6 odstotka.