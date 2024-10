Žalostno: nenadoma je umrl znani vizažist Bojan

Iz Hrvaške prihaja žalostna vest. V 37. letu starosti je nenadoma umrl znani vizažist Bojan Jončić. Žalostno novico je na Facebooku delil Josip Joško Tešija, hrvaški maneken in vodja zagrebške Galerije Kranjčar.

»Niti v najhujši nočni mori si nisem mogel predstavljati, da bo to najin zadnji editorial, tvoje zlate roke in talent ličenja. Zbogom, dragi prijatelj Bojan. Hvala ti za vse, lepoto, ki si mi jo dal, in umetnost, dragi Bojan. Za vedno v mojem srcu in čudovite modne editoriale, v katerih si me naredil čudovitega,... Svetoven si bil, a naš,« je zapisal.

Bojan, po rodu iz Komiže, je imel številne delavnice ličenja, delal je za Chanel, bil je tudi Martimexov lepotni strokovnjak in glavni vizažist. Na tečaje ličenja so k njemu prihajale številne znane Hrvatice, sodeloval pa je s številnimi modnimi znamkami.