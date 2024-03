»Zakaj vara moža s plešastim Williamom, ko pa ima takega moža?« Temu človeku naj bi princ ukradel ženo

Fotografija, ki je prejšnji teden zbrala največ ogledov na družbenem omrežju X, nekdanjem twitterju, je Lady Rose Hanbury, markiza Cholmondeleyska, ki pozira s svojim možem Davidom Rocksavageom, sedmim markizom Cholmondeleyskim, v njunem razkošnem domu. V pičlih štirih dneh so si jo uporabniki omrežja ogledali več milijonkrat in sprožili številne komentarje. To verjetno ni nič nepričakovanega, glede na to, da lepo rjavolaska že leta obtožujejo, da je ljubica princa Williama.

The fact that the Marchioness of Cholmondeley is cheating on her husband, the Marquess of Cholmondeley with bald-headed William when her own husband is 63 and still looks like this… head full of hair? AND he has a beautiful home??? Girl pic.twitter.com/vwv90VQkXR — Meech (@MediumSizeMeech) March 14, 2024

»Dejstvo, da markiza Cholmondeleyska vara svojega moža, markiza Cholmondeleyskega, s plešastim Williamom, medtem ko je njen mož star 63 let in je še vedno videti tako ... in z lasmi? In ima čudovito hišo???« se je glasil eden izmed komentarjev, ki se zanašajo na špekulacije o Williamovem prešuštvu kot na preverljivo resnico. Temu so se pridružili še »Pravi gospod«, »Lahko si predstavljam, kako lep je bil, ko je bil mlad«, »William je bil čeden le v svojih zgodnjih 20., zdaj je ostuden«, »William je morda plešast, a je še vedno kralj,« ...

Spomnimo, govorice o tem, da princ vara Kate Middleton z Lady Rose, niso nove, segajo že v leto 2019, zdaj pa so dobile zagon in rodile neverjetne teorije, kot je tista, da je Iris, najmlajša markizina hči, pravzaprav Williamov otrok.

Kdo je markiz Cholmondeleyski, mož domnevne ljubice princa Williama?

Medtem, ko so se mediji ukvarjali s podobo in delom 40-letne markize, se njenega moža Davida ni veliko omenjalo. Markiz je 24 let starejši od Rose, par je poročen od leta 2009, skupaj imata tri otroke. Poleg omenjene 8-letne Iris imata še 14-letna dvojčka Alexandra Hugha in Oliverja Timothyja.

Par je živel v Londonu, po poroki in rojstvu dvojčkov pa sta se preselila v Norfolk, na družinsko posestvo z razkošno rezidenco, ki je bila prvotno zgrajena leta 1720. Prva soseda Cholmondeleyskih v Norfolku sta princ in princesa Walesa; tam je njuno podeželsko posestvo Anmer Hall. Po poročanju nekaterih medijev naj bi Kate prav tam preživela največ časa med okrevanjem po abdominalni operaciji januarja letos.

Markiz in markiza sta se spoznala leta 2003 na zabavi v Italiji, a naj bi začela hoditi tri leta pozneje. Rose se je ukvarjala z manekenstvom in politiko, njena mama je modna oblikovalka, oče pa grafični oblikovalec. Vendar pa njene povezave s kraljevo družino segajo do njene babice po materini strani, Lady Elizabeth Lambert, ki je bila prijateljica pokojne kraljice Elizabete II. in ena od osmih družic na njeni poroki s princem Filipom.

Tudi markiz je zelo tesen prijatelj kraljeve družine, njun odnos pa najbolje ponazarja dejstvo, da je zasedal uradni položaj velikega komornika kraljice Elizabete II. Ta funkcija med drugim vključuje nošenje monarhove krone ob svečanem odprtju parlamenta.

Rose Hanbury je po poroki z markizom seveda tudi sama postala pomembna osebnost v kraljevih krogih, s Kate Middleton pa sta bili nekaj časa tesni prijateljici. A potem ko so se leta 2019 pojavila ugibanja o aferi Rose in Williama, sta se precej oddaljili in nikoli nista obnovili prijateljstva. Po drugi strani pa se zakonca Cholmondeley še naprej redno pojavljata na vseh pomembnih javnih dogodkih, povezanih z monarhijo, vključno s pogrebom Elizabete II. in kronanjem kralja Karla III..

In medtem ko so se nekoč govorice o razmerju Williama in Rose le občasno in sramežljivo omenjale, je zdaj pod drobnogledom tudi najmanjša podrobnost. Večina javnosti verjame navedbam o aferi, mnogi celo trdijo, da se je Kate umaknila prav zaradi moževega prešuštva.