Zakaj Julije Roberts nikoli nismo videli gole

Hollywoodska zvezdnica 56-letna Julia Roberts krasi naslovnico britanske izdaje časopisa Vogue, v intervjuju za to revijo pa je povedala, zakaj ji je snemanje filma Notting Hill povzročalo težave in zakaj se nikoli ni slekla pred kamero.

Igralka je zaupala, da je bila zanjo ena najtežjih stvari snemanje filma Notting Hill, v katerem je igrala glavno vlogo, povzema Huffpost.

»Nisem vedela, kako igrati ta lik. Z režiserjem sva se veliko pogovarjala o vlogi, a skoraj sem jo zavrnila.«

Tudi zaradi kostumov, ki jih je v njem morala nositi in ji niso bili všeč ter je nekaj oblačil na snemanje prinesla kar iz svoje omare:

»Svojega voznika sem poslala nazaj v stanovanje in mu naročila, kaj naj mi prinese iz omare. Prosila sem ga za lastne japonke, malo oblekico in jopico,« se je spominjala.

Nič golote zaradi sebe in zaradi otrok

Kar zadeva golote v filmih je igralka pojasnila, da ženske vedno čutijo določen pritisk zaradi tega in da so njene odločitve njene ter stoji za njimi:

»Nikoli se ne sme obsojati odločitev drugih. Moja odločitev je bila, da se ne bom slekla in da v filmih ne bom ranljiva na takšen način.

Odločitev je bila moja in zase,« je povedala in dodala, da se je kasneje golim scenam izogibala tudi zaradi otrok.

»Odločila sem se, da ne bom počela ničesar, kar ni v skladu z mojo odločitvijo,« je razkrila Julia, ki je 22 let poročena z Dannyjem Moderjem in imata tri otroke: Hazel, Phinnaeusa in Henryja.