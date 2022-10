Julia Roberts

Njeni starši so se prav tako ukvarjali z igro in pisali scenarije, imeli so celo otroško igralsko šolo. Ima starejšega brata Erica, ki je prav tako igralec, in sestro Liso ter mlajšo polsestro Nancy. Nase je opozorila v filmih Mistična pica, Jeklene magnolije in ne nazadnje Čedno dekle, ki jo je izstrelil med zvezde.

Sledil je kup uspešnic in kmalu je njeno zasebno življenje zanimalo tabloide vsaj dvakrat toliko kot njena kariera, sledili so ji na vse zmenke, ko je hodila z Jasonom Patricom, Matthewom Perryjem in Kieferjem Sutherlandom, ki ga je pustila tri dni pred poroko.

Enaindvajsetletna igralka v Mistični pici.

Trenutno jo lahko gledate v kinematografih v filmu Pot v raj, v katerem spet igra s Clooneyjem.

Julia je odraščala kot najmlajša od treh otrok.

Leta 2000 se je zaljubila v snemalca Dannyja Moderja, ki je bil še poročen. Veliko se je govorilo o tem, da je izplačala njegovo ženo, par pa je skupaj vse od takrat, imata pa kar tri otroke: deklico in dva sina.

V filmu Notting Hill je igrala s Hughom Grantom.

V filmih o Dannyju Oceanu (npr. Oceanovih enajst) je že igrala z Georgeem Clooneyjem.

Za vlogo Erin Brokovich je dobila oskarja.