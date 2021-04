Zahteva, da aretirajo princa Harryja

Indijska odvetnica Palvinder Kaur, ki je mnenja, da ji je britanski princ Harry ponudil zakon, ga sedaj toži in zahteva, da ga aretirajo, ker ni izpolnil svoje obljube. V tožbi, vloženi na sodišču v zvezni državi Pandžab, navaja, da je stopil v stik z njo na spletnih medijih. Potem ko sta si nekaj časa dopisovala, ji je menda napisal, da se želi poročiti z njo.



Kot je znano, se je Harry leta 2018 poročil z nekdanjo igralko Meghan Markle. Indijska odvetnica pa sedaj zahteva, da indijske oblasti izdajo mednarodno tiralico za princem in da ga policija v Veliki Britaniji, kjer je trenutno v samoizolaciji pred pogrebom svojega deda, princa Filipa, v soboto, aretira. S tem naj bi Harryja prisilili, da takoj izpolni svojo obljubo.



Da je stvar še bolj bizarna, je odvetnica v tožbi navedla, da toži princa Harryja Middletona, ki da je sin princa Charlesa Middletona. Kot je znano, je Middleton dekliški priimek Harryjeve svakinje Kate, ki se je leta 2012 poročila z njegovim starejšim bratom Williamom. Charles je sicer velški princ, Harry pa sussekški vojvoda.



Sodišče je tožbo (gotovo na Harryjevo veliko olajšanje, bi lahko rekli v šali) zavrnilo, češ da ženska nima dokazov, da je komunicirala s princem. Ob tem so jo opozorili še na različne spletne goljufije ...

