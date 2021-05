Zadnja italijanska kraljica je pomagala partizanom

Kralj Umberto je prvi večji incident povzročil na dan poroke. FOTO: Wikipedia

V razmerju z Mussolinijem

Po zgledu večkrat nagrajene Netflixove serije Krona, ki prikazuje življenje britanske kraljeve družine, bodo posneli podobno, in sicer o najbolj kontroverzni italijanski kraljici, ki je našim zahodnim sosedom vladala le 35 dni. Pravzapravni bila prava kraljica, del italijanske monarhije je postala leta 1930, ko se je poročila s takrat še prestolonaslednikom. Serija bo nastala pod taktirko njenega vnuka, snemati pa naj bi jo začeli prihodnje leto.Življenje Marie-Jose je kot nalašč za upodobitev na televizijskih zaslonih ali velikih platnih, saj je ni bilo strah izražati svojega mnenja, ni se bala takratnih velikih voditeljev, kot sta bilain, oba je odkrito sovražila, slednjega celo tako zelo, da ga je hotela videti mrtvega. »Če bi bila na samem z njim in bi imela pištolo, ne morem z gotovostjo trditi, da je ne bi sprožila,« je nekoč dejala.Bila je tudi edina članica italijanske kraljeve družine, ki ni podpirala Mussolinija in njegove politike. V Italiji so jo poimenovali majska kraljica, saj je bil Umberto kralj komaj en mesec, preden so Italijani izglasovali ukinitev monarhije. Umbertov oče kraljje v noči referenduma vladanje predal sinu, v upanju, da bo njegova večja priljubljenost, zasluge za to je imela v glavnem Marie-Jose, rodbinoobdržala na prestolu, a se to ni zgodilo. Kot je pozneje priznala Marie-Jose, po rodu Belgijka, z možem nikoli nista bila srečna, večji del življenja sta preživela narazen, čeprav se uradno nikoli nista ločila, saj kot predana katolika v ločitev nista verjela.Prvi večji incident se je zgodil že na dan poroke, ko je Umberto pred obredom vztrajal, da mora videti nevestino poročno obleko, ki jo je pomagal oblikovati sam, da bi zagotovil, da ustreza vsem strogim pravilom. Ugotovil je, da rokavi niso prišiti pravilno, in le nekaj ur pred poroko je ukazal šiviljam, naj napako popravijo. To seveda ni šlo tako hitro in na koncu so jih enostavno odstranili, nevesta pa je namesto njih nosila dolge rokavice.Med drugo svetovno vojno sta zakonca s svojimi štirimi otroki pobegnila v Švico, tam je Marie-Jose javno podpirala partizane, ki so se borili proti italijanskim okupatorjem, ter jim pomagala pri nabavi orožja, hrane in denarja. Zaradi tega je bila na bojni nogi s tastom, ki je podpiral Mussolinija. A to je ni prav dosti skrbelo. »Veste, nikoli se nisem počutila del rodbine Savoy. To ni družina, to je hladilnik,« je novinarju priznala leta 1940. Ko je bila leta 1946 italijanska monarhija ukinjena, je Umberto odšel na Portugalsko, Marie-Jose v Švico, tam je ostala do leta 1983, ko se je po moževi smrti končno smela vrniti v Italijo. Umrla je leta 2001 v bolnišnici v Ženevi po dolgi bitki z rakom.Mussolinijev sin je nekoč o Marie-Jose dejal, da je imela kratko skrivno razmerje z njegovim očetom, ki ga je javno sicer prezirala. To mu je menda povedala njegova mama, zato je bil prepričan o resničnosti navedb, Marie-Jose pa jih nikoli ni stoodstotno zanikala niti potrdila. »Bil je lev. Tudi jaz sem levinja. In bala sva se drug drugega,« je bilo vse, kar je o tem dejala leta 1993, ko jo je italijanski novinar povprašal o razmerju.