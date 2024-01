Za scenarija nanizanke Prijatelji plačali neverjetno vsoto

Scenarija za priljubljeno ameriško nanizanko Prijatelji, ki sta bila pred 25 leti pobrana iz koša za smeti, so na dražbi v Veliki Britaniji prodali za 22.000 funtov. Sprva sta bila scenarija za dvodelno epizodo The One With Ross's Wedding (Rossova poroka) ocenjena med 600 in 800 funti, a je zanju zavladalo izjemno zanimanje.

Novi lastnik scenarijev 23. in 24. epizode četrte sezone je na koncu postal dražitelj, ki se je dražbe udeležil neposredno prek spleta.

Scenarija bi morala biti uničena takoj po snemanju

Pri avkcijski hiši Hanson Ross v Hertfordshiru so povedali, da jih je osupnilo izjemno zanimanje za scenarija, ki bi sicer morala biti uničena takoj po snemanju leta 1998. Scenarija je nekdanja uslužbenka po naključju našla v londonskem Fountain Studios v parku Wembley, nato sta več kot 20 let ležala v predalu njene nočne omarice.

»Vse je brenčalo, trudila sem se pomagati po svojih najboljših močeh. Potrebovali so studijsko občinstvo in pomagala sem razdeliti vstopnice tistim, ki so zmagali na natečaju londonske radijske postaje za ogled snemanja Prijateljev. Nedavno sem v enem od scenarijev odkrila vstopnico,« je pojasnila zdaj 60-letna upokojenka, ki živi v Londonu.

Končala v predalu nočne omarice

Scenarija je nekaj tednov po koncu snemanja našla v košu za smeti. »Ena od mojih nalog je bila poskrbeti, da je bilo vse pospravljeno, da naokoli ni bilo smeti. Nisem bila prepričana, kaj naj z njima, zato sem ju potisnila v pisarniški predal. Spomnim se, da sem se spraševala, kateremu članu igralske zasedbe bi lahko pripadala,« je dodala.

Kot je še povedala, je leta 1999 zapustila Fountain Studios. Stvari s svoje pisalne mize, vključno s scenarijema, je pospravila v veliko kartonasto škatlo, kjer so bili pomešani z drugimi dokumenti. Šele ko je nekaj mesecev pozneje pregledala škatlo, ju je ponovno našla. Končala sta v predalu nočne omarice in od tedaj sta bila tam. Nanju je naletela pred kratkim, ko je čistila hišo ob selitvi.

Amanda Butler iz avkcijske hiše Hanson Ross je povedala: »Ne morem verjeti rezultatom in vplivu, ki ga je imelo to odkritje.« Dodala je, da je bilo zanimanje po vsem svetu fenomenalno.