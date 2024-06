Za las so se izognili incidentu na praznovanju rojstnega dne kralja Karla III. (VIDEO)

Kamere so princeso Anne ujele, kako se trudi obdržati na neukrotljivem konju. Princesa se je znašla v neprijetnem položaju, a je na koncu prevzela nadzor nad konjem in nadaljevala pot.

Na srečo ji je uspelo nadaljevati. Če bi se zgodilo drugače, bi bil pravi incident na proslavi uradnega rojstnega dne kralja Karla III.

To praznovanje je potekalo v znamenju vrnitve Kate Middleton v javnost, torej k uradnim dolžnostim po večmesečnem premoru. Poleti bo opravila nekaj angažmajev, a se v službo še ne bo v celoti vrnila.

Kate so z otroki Charlotte, Georgeem in Louisom najprej videli v službenem avtomobilu, nato pa so se na praznično parado odpravili s kočijo. Nosila je obleko Jenny Packham in klobuk Philipa Treacyja.

Na koncu se je na balkonu Buckinghamske palače pojavila tik ob svojem tastu, s čimer ji je kralj Karel III. na ganljiv način izkazal spoštovanje in podporo. Člana dinastije sta zbolela za rakom in sta se v skladu z zdravnikovimi priporočili vrnila k svojim dolžnostim in javnemu nastopanju. Monarh je to storil pred nekaj tedni.

Kate Middleton FOTO: Profimedia

Kate je predvčerajšnjim omenila, da zdravljenje, ki se je začelo konec februarja, poteka dobro in da bo trajalo še nekaj mesecev. Znano je, da je imela princesa 16. januarja v Londonu večjo operacijo trebušne votline. Ni znano, s kakšno vrsto raka se bori.

