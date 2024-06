Od Anne Boleyn do kraljice Camille: kraljeve ljubice, ki so oblikovale zgodovino

Lahko bi rekli, da so ljubice tako stare, kot je stara sodobna civilizacija. In čeprav ima v sodobnem času ta beseda (upravičeno) negativen prizvok, so bil nekoč kraljeve ljubice (vsaj nekatere) pomembne akterke, ki so mnogokrat spremenile tok zgodovine.

Bathsheba (1010 - 975 pred našim štetjem)

Bathsheba je bila žena vojaka kralja Davida Uriaha The Hittita in ljubica moževega delodajalca.

Kasneje je postala žena kralja Davida in mama njegovega naslednika, kralja Salamona.

Anne Boleyn (1501 ali 1507 - 1536)

Ljubica, ki je postala kraljica. Anne Boleyn je očarala kralja Henrika VIII. in ga pripravila do tega, da se je ločil od svoje prve žene kraljice Katarine Aragonske.

In ne samo to, ker se papež v Rimu z njegovo odločitvijo ni strinjal, je kralj ustanovil svojo, anglikansko cerkev. Prav zato je Anne ključna figura angleške reformacije.

A njena zgodba se ne konča srečno, ker možu ni rodila sina, jo je obtožil prešuštva ter jo dal usmrtiti, on pa se je poročil s tretjo ženo.

Mary Boleyn (1499 - 1543)

Preden je Henrika VIII. očarala Anne, ga je zanimala njena sestra Mary.

Rodila naj bi mu celo sina, ki pa ni bil njegov zakoniti dedič, ki si ga je tako želel.

Madame de Pompadour (1721 - 1764)

Madame de Pompadour je bila uradna ljubica francoskega kralja Ludvika XV. od leta 1745 do 1751.

Bila je velika zagovornica in pokroviteljica umetnost ter arhitekture in je ostala vplivna vse do smrti.

Inês de Castro (1325 – 1355)

Inês de Castro plemkinja iz Galicije in ljubica prihodnjega portugalskega kralja Peter I. Portugalskega.

Njegov oče kralj Afonso IV. se s sinovo izbiro ni strinjal in jo je dal umoriti.

Legenda pravi, da jo je Peter izkopal iz groba in jo po smrti okronal ter ji tako dal uradni status njihove žene.

Katarina I. Ruska (1684 – 1727)

Rojena kot Marta Samuilovna Skavronskaya je Katarina delala na dvoru princa Aleksandra Menšikova.

Med delom tam je spoznala Petra Velikega, ruskega carja in hitro postala njegova ljubica.

Poročila sta se po ločitvi od njegove prve žene in on jo je okronal za carico.

Kraljica Camilla

Camilla in tedaj še princ Charles sta se spoznala leta 1970. Romantično sta bila povezana vse od tedaj, tudi, če sta bila vmes oba poročena.

Zakona obeh sta propadla, leta 2005 sta se poročila in po smrti kraljice Elizabete II. je nekoč ljubica postala kraljica soproga.

Alice Keppel (1868 – 1947)

Britanski kralj Edward VII. je imel veliko ljubic, Alice Keppel je bila njegova najljubša.

Plemkinja je kralja spoznala leta 1898, ko je bil še valižanski princ in ostala ob njem vse do njegove smrti.

Po njeni hčerki Soniji Cubitt je Alice Keppel pra-prababica sedanje kraljice Camille.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn nemško-danska poslovna ženska je leta 2004 postala ljubica španskega kralja Juana Carlosa.

Leta 2012 je njuna zveza prišla v medije, prav tako darežljivost kralja, ki je za ljubico zapravil ogromne količine denarja. Afera je vodila v njegovo abdikacijo.

Arabella Churchill (1648 - 1730)

Duhovita in inteligentna Arabella Churchill je bila ljubica britanskega kralja Jamesa II.

Rodila mu je štiri otroke in je daljna sorodnica kasnejšega premierja Winstona Churchilla.

Diane de Poitiers (1500 - 1566)

Diana de Poitiers je bila francoska plemkinja in ljubica francoskega kralja Henrika II.

Ta je bil poročen s Katarino de' Medici, a njegova ljubica je bila njegova dolgoletna spremljevalka in svetovalka.

Njen položaj je močno okrepil status in premoženje njene družine.

Nell Gwynn (1650 - 1687)

Prava zvezdnica svojega časa: Nell Gwynn je bila prostitutka, ki je postala prva uspešna odrska igralka v Angliji ter dolgoletna ljubica kralja Karla II.

Madame du Barry (1743 - 1793)

Prihod zadnje ljubice francoskega kralja Ludvika XV. gospe Du Barry na dvor je izzval škandal, kajti bila je prostitutka in ne pripadnica plemstva.

Med francosko revolucijo je bila zaradi izdaje usmrčena z giljotino.

Madame de Montespan (1640 - 1707)

Rojena v eni najstarejših francoskih plemiških družin Rochechouart. Bila je ljubica francoskega kralja Ludvika XIV. in mu je rodila sedem otrok.

Odette de Champdivers (1390 - 1425)

Odette de Champdivers je bila glavna ljubica kralja Karla VI. Francoskega.

Imenovana je bila tudi mala kraljica in glede na dejstvo, da je imel njen ljubimec napade besa in psihoz, je bila njegova žena Izabela Bavarska najbrž vesela, da je bila v njegovem življenju Odette.

Barbara Palmer (1640 - 1709)

Če je bila Nell Gwynn najslavnejša ljubica britanskega kralja Karla II., je bila Barbra Palmer najmočnejša.

Imela sta pet otrok, vse je priznal jim podelil plemiške nazive.

Marie Walewska (1786 - 1817)

Marie Walewska je bila poljska plemkinja in ljubica cesarja Napoleona I.

Postala je pomemben lik na njegovem dvoru in mu je pomagala pri širjenju vpliva na poljske rojake.

Sophie Amalie Moth (1654 - 1719)

Sophie Amalie Moth je bila ljubica danskega kralja Kristiana V. Imela sta šest otrok in je bila prva uradno priznana kraljeva ljubica na Danskem.