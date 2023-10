Z zahtevo za ločitev zvezniku zlomila srce

Joshua Jackson je svetovno slavo dosegel konec 90. let prejšnjega stoletja kot prijazni in nekoliko sramežljivi Pacey v seriji Simpatije. Mladi so lahko pet let spremljali prigode štirih prijateljev, ljubezni, ki so se rojevale med njimi, ter se poistovetili z vsemi težavami, ki pestijo bolj ali manj običajne najstnike. Jackson si je za vlogo v Simpatijah prislužil tudi nagrado teen choice, ki so jo podeljevali na podlagi glasov Američanov, starejših od 13 let. Od takrat je zdaj 45-letni Kanadčan nastopil še v mnogo serijah, televizijskih filmih in na velikih platnih pa tudi v gledališču, a uspeha iz Simpatij ni več dosegel.

So pa pozornost javnosti običajno vzbujale njegove ljubezni, začenši s soigralko iz omenjene serije Katie Holmes. Zaljubljena sta bila prvi dve sezoni predvajanja serije, Katie, ki se je pozneje poročila z zvezdnikom Tomom Cruisom, pa je dejala, da je bil Joshua njena prva ljubezen. Ko je iskrica ugasnila, se Jackson nekaj časa v javnosti ni pojavljal s partnericami, dokler ni leta 2006 ujel znane igralke Diane Kruger, ta mu je posteljo grela kar 10 let. Kljub temu se nista odločila ne za poroko ne naraščaj, čeprav je Krugerjeva pozneje priznala, da si je močno želela otroka in sta se z dve leti mlajšim Jacksonom nekaj časa celo trudila, da bi zanosila, a se to na žalost ni uresničilo. Diane je mama postala v zvezi z igralcem Normanom Reedusom, s katerim se je začela dobivati nedolgo po razhodu z Joshuo, ta pa je prav tako prvega otroka dobil s tretjo partnerico, ki je pred dnevi žal postala bivša.

Marca letos sta še skupaj obiskala zabavo revije Vanity Fair. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Jodie Turner-Smith in Joshua Jackson sta bila par eno leto, ko sta se konec leta 2019 odločila zvezo potrditi pred matičarjem, nekaj mesecev pozneje sta postala oče in mama. Videti sta bila usklajen par in na vseh dogodkih sta delovala povezano in zaljubljeno, pravijo njuni oboževalci, ki jih je novica, da je Jodie vložila zahtevo za razvezo, močno presenetila. A ne tako, kot je menda presenetila Joshuo. »Njena odločitev mu je zlomila srce. Vedno je mislil, da se bo poročil in se s tisto osebo tudi postaral, da bosta živela srečno do konca svojih dni. A njuna ljubezen se je pač izpela, zagotovo ni kriva tretja oseba,« je ameriškim medijem povedal vir blizu zvezdniškega para. Britanka Jodie pa je o tem koraku, kot pravijo tisti, ki jo poznajo, razmišljala že nekaj časa. Bila je nesrečna in zdelo se ji je, da je zveza postajala toksična, o podrobnostih pa tisti, ki jo poznajo, niso želeli govoriti. Kot razlog za razvezo je 37-letnica navedla nepremostljive razlike, kar je med hollywoodskimi zvezdniki sicer običajna praksa, ko ne želijo, da javnost izve za pravi razlog. »Jodie se bliža štiridesetici, to je predvsem pri ženskah velik mejnik in nekatere že prej začnejo razmišljati o življenju, preteklosti, prihodnosti, kaj so že dosegle, česa si še želijo in podobno. Glede na to, da je Jodie papirje odnesla na sodišče nekaj dni po dopolnjenem 37. letu, se je kaj takšnega zgodilo tudi v tem primeru,« je britanskemu časniku povedal vir, ki manekenko in igralko osebno pozna.

Aprila 2020 sta postala oče in mama. FOTO: Instagram

Da razmišlja o ljubezni in njenih mnogih manifestacijah, je na družbenem omrežju zapisala tudi Jodie: »Ko vstopam v novo leto svojega življenja, si ne morem pomagati, da ne bi meditirala in razmišljala o ljubezni, o vseh njenih oblikah. Ljubezen ni nedosegljiva, manifestira se kot gesta, pogled, namera. Ljubezen je skupnost, ljubezen je to, da prideš, ko to obljubiš. Hvala vsem, ki ste z mano praznovali rojstni dan, v živo in v mislih. Ničesar več ne jemljem za samoumevno in predvsem nikogar od vas ne jemljem za samoumevnega,« je zapisala ob fotografijah s praznovanja, na katerem Joshue Jacksona ni bilo.