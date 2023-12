Z upokojitvijo so člane skupine Kiss zamenjali njihovi avatarji

Ikonska rockerska zasedba Kiss je odigrala še poslednji koncert poslovilne turneje. A ko so njeni člani še zadnjič odkorakali s koncertnega odra, ki je kraljeval newyorški prireditveni dvorani Madison Square Garden, s tem v resnici niso spisali epiloga svoji polstoletni glasbeni poti, temveč so zgolj vstopili v njeno novo, moderno poglavje. Na oder so namreč priletele njihove pomlajene podobe, avatarji pevcev Paula Stanleyja in Gena Simmonsa, kitarista Tommyja Thayerja in bobnarja Erica Singerja, ter namesto njihovih originalov iz mesa in krvi odpeli skladbo God Gave Rock'n'Roll to You II. »Zdaj bomo za vedno mladi in večno ikonski. Šli bomo lahko na kraje, o katerih smo doslej lahko le sanjarili. Tehnologija pa bo Paulu Stanleyju omogočila, da bo lahko skakal višje kot kdaj prej,« je o tem novem poglavju kultne zasedbe, ki bo naprej živela brez njih, dejal Simmons.

50 let glasbene poti je letos proslavila skupina.

Kiss ne gre nikamor. Živeli bodo naprej. Postali so nesmrtni. Vse zahvaljujoč družbi Georgea Lucasa, ki se ukvarja s posebnimi učinki, in njenemu sodelovanju s švedsko družbo Pophouse Entertainment, katere soustanovitelj je Björn Ulvaeus, član nekdanje švedske glasbene senzacije Abba. Prav omenjeni družbi sta že lani oživili Abbo, kakršna je bila na vrhuncu slave v 70. letih minulega stoletja, in z izdelavo njihovih avatarjev v najboljših letih omogočila serijo virtualnih nastopov, ki prinašajo dobra dva milijona na teden. Podobna prihodnost pa se zdaj piše tudi nesmrtnim rockerjem, nezamenljivim zaradi njihovih kričečih odrskih kostumov in pobarvanih obrazov.