Willa Smitha doletela huda kazen

Igralec Will Smith se naslednjih deset let ne bo smel udeleževati prireditev in programov ameriške filmske akademije, tudi prireditve, na kateri podeljujejo oskarje. To odločitev so sprejeli, potem ko je na nedavni prireditvi primazal klofuto Chrisu Rocku, ki se je na odru pošalil iz pričeske njegove žene.

Akademija je objavila, da je izrečena kazen korak v smeri večje varnosti nastopajočih in gostov, prispevala pa bo tudi k povrnitvi zaupanja v akademijo.