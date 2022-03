Zapis slovenskega politika dvignil prah, mnogi so ogorčeni

Letošnja prireditev oskarji odmeva po celem svetu. Pa ne zaradi lepih stvari. Tokrat se je v soju luči zgodil nasilni dogodek, ki je javnost ponovno razdelil na dva pola. Gre za klofuto Willa Smitha, ki jo je primazal voditelju Chrisu Rocku. Komik se je namreč ponorčeval iz bolezni žene Willa Smitha Jada Pinkett-Smith, kar je sodu izbilo dno. Will je zapustil svoje sedišče, zakorakal na oder in brez oklevanja mahnil Rocka (videoposnetek incidenta na podelitvi oskarjev najdete na povezavi). Nekateri so igralcu iz znamenite serije Princ z Bel Aira ploskali, drugi pa so se zgražali, saj da nasilje ni nikoli rešitev. Obstaja pa še tretja skupina ljudi, ki ugibajo, da je oskarjem v zadnjih letih tako močno padla popularnost, da so fizični napad preprosto zaigrali. Kakorkoli že, med slovenskimi komentatorji tega dogodka je zaslediti objavo predsednik državnega sveta Alojza Kovšce, sicer podpredsednika stranke Konkretno, ki jo vodi Zdravko Počivalšek. Na twitterju je zapisal:

»Pravi moški še obstajajo. Za tole klofuto si Will zasluži Oscarja za življenjsko delo.«

Pod njegovo objavo se je usulo komentarjev. Roko na srce, le redki so se z njim strinjali, medtem ko se je večina zgražala in naštevala primere, kdo vse bi si, če bi razmišljali kot Kovšca, zaslužil klofuto. Mnenj tviterašev in imen oseb, ki da si klofute zaslužijo, ne bomo naštevali, smo pa dali možnost predsedniku državnega sveta, ki kandidira na volitvah, da pojasni svojo izjavo in sicer, kdaj je nasilje zanj sprejemljivo in pa ali je njegova izjava za nekoga, ki je na funkciji predsednika državnega sveta, primerna.

Kovšca: Sem oče otroka s posebnimi potrebami

»Osebno še nikoli nisem bil obravnavan zaradi kakršnegakoli nasilja, sem ga pa večkrat doživel s strani drugih. Nasprotujem uporabi nasilja v medčloveških odnosih, kakor tudi v odnosih med družbenimi skupinami, najsi bodo to verske, nacionalne ali rasne skupine. Menim, da smo kot družba postali nekritično tolerantni do verbalnega nasilja, ki nemalo krat povzroča nepopravljive posledice za žrtve,« piše v odgovoru, ki nam ga je poslal. Izpostavil je, da je oče otroka s posebnimi potrebami in živi z zavestjo, da ga nekega dne ne bo več ob njem, »da bi zaščitil pred obešenjaškim "humorjem" na njegov račun. Kdor tega ni doživel na lastni koži, ne more razumeti bolečine, ki jo prizadene hudobna beseda.«

Pojasnil je, da partnerica Willa Smitha zaradi zdravstvenih težav izgublja lase, kar je, tako Kovšca, za žensko v showbussinesu velika čustvena obremenitev, saj je nenehno izpostavljena kritičnim pogledom javnosti in medijev. »Norčevanje iz njenega videza pred milijonskim občinstvom ni ponesrečen humor, temveč zloba, nevredna človeka. Vsako norčevanje iz videza je neprimerno. Norčevanje iz videza, ki nastane kot posledica bolezni, pa je najbolj zavržno dejanje podlosti in nizkotnosti. Sploh če si ga kdo privošči pred najširšo javnostjo.« Dodaja, da je po njegovem mnenju reakcija Willa Smitha primerna: »Gospod je zaščitil svojo soprogo s klofuto žalitelju. Kontroliral je svoje nasilje, ni ga mahnil s pestjo, temveč mu je namenil ponižujočo klofuto. Nobena pritožba, nobena tožba, nobena odškodnina žalitelja ne bi prizadela v enaki meri, kot je bila prizadeta Jade. Klofuta pa ga je ponižala in spravila v položaj, ki je primerljiv s položajem njegove žrtve. Zagotovo bo v prihodnosti najprej dobro premislil, preden komu nameni podobno "humorno" opazko. Verjetno bo poduk te zgodbe še koga opomnil, da beseda ni konj, je pa osel tisti, ki jo izreče.«

Iz zadovoljstva si bo ponovno ogledal posnetek

»O primernosti komentarja moji funkciji naj si vsak ustvari svoje mnenje. Jemanja izjav iz konteksta in prilagajanja moralnih sodb potrebam politike sem vajen. Zavedam se, da tudi ta moj odgovor nikakor ne bo vplival na vaše vnaprej oblikovane vrednostne sodbe. V politiki sem dovolj dolgo, da me to ne prizadene. Svoja stališča izražam iskreno, brez trohice strahu pred medijsko inkvizicijo. Nocoj si bom Willovo klofuto zlobnežu še enkrat ogledal na Youtubu. Iz čistega zadovoljstva, pa naj stane kar hoče,« je zaključil.