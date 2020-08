Vplivnica v Poreču hotela zastonj obrok, a je doživela hladno prho (VIDEO)

Doris Stanković je vplivnica iz Zagreba. FOTO: Tiktok

Tako tuji kot tudi slovenski vplivneži se večkrat dogovorijo za kompenzacijo z različnimi podjetji. V praksi to poteka tako, da v zameno za brezplačno storitev kaj v zvezi s podjetjem objavijo na instagramu in mu s tem naredijo reklamo. Veliko jih na ta način dobi brezplačne kozmetične in frizerske storitve, pa tudi brezplačne obroke v restavracijah. A očitno vsi podjetniki niso pripravljeni na tovrstno sodelovanje.Vplivnica na tiktokuje razkrila izkušnjo z eno izmed restavracij v Poreču. Vprašala jih je, ali so pripravljeni na tovrstno kompenzacijo, a je doživela hladno prho. Odgovorili so ji, da je njena ponudba smešna in da takšne ugodnosti lahko uživajoin. »Vi lahko pridete k nam jest, a boste za naše storitve plačali,« so zapisali v podjetju in dodali, da lahko znesek njenega računa namenijo v dobrodelne namene. Svoj odgovor so pospremili z znanim rekom Nema džabe ni kod stare babe (po naše bi bilo nekako takole: Zastonj ni niti pri stari babnici), kar je Doris še posebej razjezilo. Dejali so ji tudi, da nobeden iz njihovega kolektiva še ni slišal zanjo.