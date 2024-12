Vpliv Melanie: koliko bo po očetu podedoval Barron Trump?

Življenje Barrona Trumpa zlasti po zaslugi njegove mame Melanie ostaja dobro varovano pred javnostjo, morda je to le še en razlog, zakaj je prav najmlajši sin novoizvoljenega ameriškega predsednika zanjo tako zanimiv.

Znano je, da se je Melania pripravljena spoprijeti z vsakomer, ki bi se tako ali drugače spravil na njenega sina, kljub temu pa v javnost o 18-letnem študentu na univerzi v New Yorku curljajo takšni in drugačni podatki.

Med njimi ta, kakšna dediščina se mu obeta po očetu.

Ker je Barron še vedno študent, njegova neto vrednost ni natančno znana, vendar je glede na navedbe v knjigi The Art of Her Deal avtorice Mary Jordan Melania poskrbela, da bo Barron finančno dobro preskrbljen, saj se je njegova mama ponovno pogajala o svoji predporočni pogodbi z Donaldom, da bi zagotovila, da bo deležen primerne dediščine.

New York Post povzema navedbe Jordanove, ki v knjigi piše, da je leta 2017 Melania želela spremeniti svoj finančni dogovor s Trumpom, kar je nova prva dama ZDA označila kot poskrbeti za Barrona:

»Želela je dokazilo v pisni obliki, da bo njen sin z vidika finančnih priložnosti in dediščine obravnavan prednostno v primerjavi z Donaldovimi tremi starejšimi otroki,« je zapisala Jordanova.

Melania Trump je nedavno govorila o tem, kako je njen sin pomagal očetu zmagati na predsedniških volitvah 2024. V oddaji Fox and Friends je povedala:

»Bil je zelo glasen ... Natančno je vedel, s kom mora njegov oče stopiti v stik in s kom se mora pogovoriti.«

Dodala je, da je Barron predlagal nekaj ljudi, s katerimi naj bi Donald sodeloval, da bi ga slišal čim širši krog mladih, ki so volili prvič.

Njegovi predlogi so bili pravi, saj fant dobro pozna svojo generacijo.