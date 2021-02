Vojna za zapuščino Larryja Kinga

V iztekanju januarja se je poslovila ikona medijskega sveta. FOTO: Michael Campanella/Getty Images

Ločenca spet skupaj

Shawn zatrjuje, da sta bila na poti k spravi. FOTO: Jonathan Leibson

Zadnje mesece življenja je bil le še bleda senca sebe. FOTO: Model Release/Profimedia

Sin naj vrne darila

Slavni voditelj je imel pet otrok, a ob njegovi smrti so živeli le trije. Lani je namreč pokopal sina Andyja, ki ga je izdalo srce, hči Chaia pa je izgubila boj z rakom na pljučih.

Ko je v igri denar, sploh veliko denarja, je vse drugo pozabljeno. Noben udarec ni preveč pod pasom, nobena poteza ni preveč zahrbtna. Nenadoma je vse dovoljeno. Tako zdaj dokazuje družina, ki je pred le slabim mesecem, pisal se je 23. januar, v žalosti sklonila glave. Legendarnega televizijskega voditelja, za katerega se je zdelo, da mu nič ne pride do živega, je v onstranstvo namreč odnesel covid-19.Le dobre tri tedne po žalostni vesti pa sta njegov prvorojenec, ki se mu je rodil iz kratke ljubezni z, ter voditeljeva vdova – sicer sedma žena –odvrgla črnino in nabrusila nože. Slednja je namreč odločena v sodni dvorani izpodbijati oporoko, v kateri jo je Larry gladko spregledal, na drugi strani pa Larry Jr. poziva sodišče, naj ga določi za upravljavca pokojnikove zapuščine, tudi njegovih podjetij.Že leta 2015 sta Larry in Shawn skovala natančen načrt razdelitve premoženja in njegovega upravljanja v primeru zvezdnikove smrti, vajeti pa bi tako prevzela Shawn. Ne le ker je bila z njim poročena skoraj četrt stoletja, ampak tudi ker je nadvse dobro poznala vse njegove posle in želje za prihodnost. Nato pa je med zakoncema predlani počilo, ostareli voditelj je bil prepričan, da za njuno ljubezen ni več rešitve, ter je avgusta 2019 vložil ločitvene papirje.V resnici že drugič, saj sta kolesje prvič zagnala že 2010., a sta si nato premislila in obudila stara čustva ljubezni. In prav v času vnovične odtujenosti dolgoletnih zakoncev se je ikona medijskega sveta odločila, da želi svoje več kot dva milijona evrov vredno premoženje (preostalo, vključno z njegovimi podjetji, je del pokojnikovega sklada) zapustiti petim otrokom. Ženo je iz na roko napisane oporoke gladko izpustil. A to je bilo oktobra 2019, pičla dva meseca po vložitvi ločitvenih papirjev, od tedaj pa je preteklo ogromno vode in se pripetilo več usodnih reči. Med drugim naj bi bila Shawn in Larry vnovič na poti k spravi, a jima je načrte, da rešita zakon, prekrižal zahrbtni virus, ki je Kinga spravil na kolena, za več mesecev v bolnišnico in nato pod rušo.»Larry ni vztrajal pri ločitvi. V resnici je ignoriral ločitvene postopke in ni dajal vtisa, da si tega resnično želi. Shawn in Larry sta začela obiskovati zakonskega svetovalca, spet sta govorila drug z drugim, a so njegove zdravstvene težave preprečile, da bi se dokončno pobotala,« je v vdovinem imenu dejal njen odvetnik, o vnovičnem zbližanju z odtujeno ženo pa je pred smrtjo govoril tudi zvezdnik.Nadalje vdovin odvetnik zatrjuje, da je Shawn tista, ki ima najširši vpogled v Larryjeve posle, zato bi bilo edino logično, da ona prevzame vajeti nad upravljanjem njegove zapuščine. Ob tem, da sta tako tudi določila v družinskem načrtu iz leta 2015. Vprašal pa se je tudi o pokojnikovem duševnem stanju v času pisanja nove oporoke, ne le zaradi sveže odločitve o ločitvi, ampak tudi ker naj bi bil v zadnjih letih precej dovzeten za zunanje vplive in pritiske, zaradi česar Shawn ne verjame, da je ideja (in vsebina) nove oporoke zrasla (le) na njegovem zelniku.Če želi Shawn na eni strani izničiti oporoko izpred dveh let, pa pokojnikov prvorojenec želi, da mu sodišče kar najhitreje podeli pooblastila za upravljanje očetove zapuščine. Čemur nasprotuje njegova mačeha. Ne le ker ni 100-odstotno jasno, ali je bil Larry sploh poročen z njegovo mamo, ampak ker sta se voditelj in njegov prvorojenec spoznala šele, ko je bil slednji že v svojih tridesetih letih. Larry in Annette sta se namreč razšla že pred rojstvom Larryja Jr.»Nikoli ni bil vpet v njegove posle, zato bi bilo nadvse neprimerno, če bi se zdaj znašel na položaju in upravljal njegovo zapuščino ter predstavljal Larryjevo ime in blagovno znamko.« Še več, očitno dokaj razjarjena vdova zatrjuje, da bi od Larryja Jr. lahko zahtevala, da vrne darila v vrednosti približno 200.000 evrov, ki mu jih je pokojnik kupil s sredstvi iz skrivnega računa, za katerega je izvedele šele nedavno. Zaslišanji na sodišču sta razpisani za 24. februar in 25. marec.