Bennifer: njegova smrdljiva navada jo spravlja ob živce

Ben Affleck je, odkar je poročen z Jennifer Lopez, osvojil kar veliko zdravih navad in se otresel nekaterih slabih, obstaja pa ena, ki se ji očitno še ni pripravljen odpovedati, čeprav njegovo ženo zelo moti.

Po pisanju portala OK!Magazine je namreč vir povedal, da Jennifer ne prenese Benovega kajenja in da mu ga je prepovedala doma in okoli doma.

Pevka in igralka sicer hoče, da bi se njen mož tej razvadi odrekel, in to hitro.

»Jennifer ljubi Bena, naveličana pa je njegovih smrdljivih cigaret. Kajenje prenaša samo zato, ker je to edina razvada, ki mu je ostala, in noče biti nadležna. A v resnici jo spravlja ob živce.«

Affleck je v preteklosti že prenehal kaditi, vendar je vedno znova podlegel. Lopezova upa, da mu bo enkrat končno uspelo za vselej.

»Sovraži kajenje in, kar je zanjo še huje, ta vonj na njegovih oblačilih. Ben sicer kadi zunaj, a še srečnejša bi bila, če sploh ne bi.«

Čeprav si J. Lo. želi, da bi se njen mož te razvade otresel, je drugi vir povedal, da zakonca sprejemata medsebojne razlike ter tudi tako ohranjata zdrav zakon.

»Ljubita in spoštujeta se. Z leti sta se naučila sprejemati drug drugega in ju razlike manj motijo, kot so ju nekoč,« je o paru, ki je po 20 letih obudil romanco in stopil v zakon, povedal vir.