Jennifer kljub ločitvi od Bena Afflecka ni storila tega

Pred kratkim so na spletu zakrožile fotografije Jennifer Garner, kako sina Samuela spremlja iz šole in ob njih je treba priznati, da je zvezdnica videti izvrstno.

Je ena redkih slavnih igralk, ki se je od bivšega moža Bena Afflecka ločila brez drame in škandala, ohranila dostojanstvo in v korist otrok prijateljski odnos z bivšim, se posvetila vzgoji naraščaja in zasebnemu poslu, s katerim se ukvarja z vzgojo sadja in zelenjave ter predelave pridelkov v otroške kašice.

»Posel je vse večji. Ko smo začeli, smo imeli prihodke v višini milijon dolarjev, sedaj znašajo sto,« je zaupala v enem od pogovorov in dodala, da se njihovi izdelki prodajajo na več kot 11.000 prodajnih mestih povsod po Ameriki in imajo dobro razvito tudi spletno prodajo ter dostavo.

Skratka, cveti v vseh, tudi v romantičnem pogledu, z Johnom Millerjem, direktorjem podjetja CaliGroup je v zvezi že štiri leta.

Vse glasnejše pa so govorice, da njenemu bivšem Benu Afflecku v zakonu z Jennifer Lopez ne gre najbolje.

Par se že več tednov ni pojavil skupaj v javnosti, na podreditvi Met gala je bila Jennifer, menda zaradi drugih obveznosti Bena sama, po pisanju portala In Touch, ki navaja vir blizu para, naj bi že dlje imela težave, saj sta na povsem nasprotnih bregovih, on naj bi se celo že izselil iz skupnega doma.

Par naj sicer še en bi povsem obupal nad zvezo in, kot še navaja In Touch, hodi na terapije.

Največja težava med njima naj bi bila drugačno dojemanje slave: ona želi biti v središču pozornosti, on je bolj zadržan, čeprav nikoli ne bi storil ničesar, kar bi Lopezovo oviralo pri uspehu.