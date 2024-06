Neca Falk: Ne maram, če čas teče v prazno (Suzy)

Letošnji tradicionalni gala koncert Poletna noč, ki predstavlja bogato dediščino slovenske zabavnoglasbene zakladnice v izvedbi velikega revijskega orkestra, bo na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal 20. junija, posvečen pa bo popevkam treh izjemnih pevk generacije, ki je zaznamovala zgodovino festivala Slovenska popevka. To so Ditka Haberl, Alenka Pinterič in Marjetka Neca Falk.