Velika evrovizijska skrivnost: kdo se skriva za temi bizarnimi maskami? (VIDEO)

Na letošnjem izboru za pesem Evrovizije bo Norveško zastopal skrivnostni in zamaskirani duo Subwoolfer, ki prepeva o volku in banani. Intergalaktična vesoljska rumena volkova sta si zmago s skladbo Give that Wolf a Banana zagotovila na nacionalnem izboru. Čeprav je do začetka spektakla v Torinu še manj kot en teden, pa še zdaj nihče ne ve točno, kdo se skriva za maskami.

Po zmagi na Melodi Grand Prix so seveda mnogi skušali ugotoviti njuno identiteto. Norway Today poroča, da jim je iz interjujev uspelo razbrati, da sta glasbenika na sceni aktivna že več let, vajena sta medijskih luči, slave in zvezdniškega življenja. Sprašujejo se, ali sta volkova, ki se javnosti predstavljata kot Keith in Jim brata. Iz nekaterih njunih izjav os nekateri prišli celo do sklepa, da se za maskama skriva dvojec Ylvis, ki je pred leti navduševal s sklado What does the Fox say.

Kdo se skriva za maskami? FOTO: Ebu/Nathan Reinds

Brata Vegard and Bård Ylvisåker sta na medijski sceni aktivna že vse od leta 2000. skladba The Fox pa je imela na youtubeu več kot milijardo ogledov. Ker sta znana po tem, da rada pojeta o živalih, so pomislili, da bi lahko bili volkovi njuna zamislica.

Nekateri pa v skladbi slišijo pevca Gaute Ormåsen, ki je leta 2003 končal na drugem mestu šova Idol.

No, ne glede na to, kdo sta pevca za rumeno masko, sta poskrbela, da se o njima govori po celotni Evropi. Navdušila sta tudi naše predstavnike na letošnji Evroviziji. Kako so si jih naši LPS privoščili, si lahko pogledate tudi na njihovem TikToku.