Vdova Oliverja Dragojevića: Še vedno mislim, da me kliče

Tri leta po smrti legendarnega pevca Oliverja Dragojevića njegova vdova Vesna še vedno ne more preboleti te velike izgube. Skupaj sta bila 50 let, dobila sta tri sinove in sedem vnukov. Njuno družinsko idilo je skalila bolezen, ki je vzela Oliverja. »Vedno mi je rekel žena, skoraj nikoli me ni poklical Vesna. Težko je še danes. Še vedno ne grem sama na njegov grob, ker mislim, da bi izgubila zavest,« je z žalostjo novinarjem 24sata razkrila Vesna Dragojević.



»Še danes, ko mi zazvoni telefon, mislim, da me kliče on,« je še dodala skušena Vesna.



Ob tretji obletnici Oliverjeve smrti pa so Zorica Kondžo, Marko Tolja, Ante Gelo in drugi na trajektu za Korčulo prepevali Oliverjeve najlepše pesmi,v torek pa je bila pa še odprta razstava »Oliver v objektivu Livija Andrijća«.

Komentarji: