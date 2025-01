V uničujočih požarih v ZDA umrl igralec: »Popolnoma mi je strlo srce«

V Los Angelesu divjajo smrtonosni požari, zaradi katerih je bilo ogromno ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove. Po poročanju BBC-ja je zaradi njih umrlo vsaj 11 ljudi. Med njimi je tudi igralec Rory Sykes, ki je v devetdesetih letih igral v televizijski seriji Kiddy Kapers. O smrti igralca je na družbenem omrežju X spregovorila njegova mama Shelley Sykes.

»Z veliko žalostjo moram sporočiti, da je moj čudoviti sin @Rorysykes včeraj umrl v požarih v Malibuju. Popolnoma mi je strlo srce,« je zapisala Shelley, ki se je morala že v začetku novega leta soočiti z grozljivo novico.

Njen sin je imel sicer velike zdravstvene težave, a je imel v sebi še vseeno veliko navdušenja. Kot je povedala Shelley, se je rodil slep, imel pa je tudi cerebralno paralizo in težave pri hoji, vseeno pa si je lahko s pomočjo operacij in terapij povrnil vid in se naučil hoditi.

»Kljub bolečini je bil še vedno navdušen nad tem, da bi z mano prepotoval svet od Afrike do Antarktike,« je zapisala mama.