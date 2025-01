V stanovanju sredi prestolnice našli mrtvo dekle (25), umrla po zaužitju različnih mamil

V petek med 3.20 in 13.50 je v stanovanju v Zagrebu umrlo 25-letno dekle, navajajo hrvaški mediji. Kot so sporočili s policije, je 25-letnica preminila po zaužitju različnih mamil.

Aretirali 23-letnika

Na kraju dogodka so opravili ogled, nato so njeno truplo prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko. Poteka kriminalistična preiskava, v okviru katere so na zaslišanje privedli 23-letnika.