V smrtnem strahu za svoje lase

Leta2017 je bila Jennifer Lawrence vroča roba Hollywooda, ki se je do tedaj kar štirikrat zapored umestila med sto najvplivnejših ljudi na svetu po izboru revije Times, to pa se je zrcalilo tudi na njenem bančnem računu. Čeprav je bila stara komaj 27 let, je namreč kar dvakrat zasedla prestol največjih filmskih zaslužkaric ter zaradi svojega filmskega lika Katniss Everdeen v Igrah lakote zasijala tudi kot najbolj dobičkonosna filmska junakinja vseh časov. Skratka, le malo katero, če sploh katero ime iz sveta filma bi se ji lahko postavilo ob bok. A vendar bi njena zvezda kaj lahko ugasnila prav tedaj, ko je najbolj žareče gorela. Bila je namreč na zasebnem poletu med rojstnim krajem Louisvillom v Kentuckyju in New Yorkom, ko je letalu odpovedal motor. »Bila sem prepričana, da bomo vsi umrli. Svoji družini sem začela puščati glasovna sporočila, da mi je žal, a da sem živela čudovito življenje.«

Prosila je boga

Bila je na milost in nemilost prepuščena muhavi usodi, za katero je bila prepričana, da ji ne bo naklonjena. Ko je na tistem dramatičnem poletu, na katerem sta jo spremljala tudi brata, zasebnemu letalu odpovedal eden od dveh motorjev in je zračni tlak v kabini v hipu padel, se je vdala. Predala. Poskušala sprejeti usodo, da ji je namenjeno živeti le še nekaj minut. »Odklopila sem se, na sedežu je bilo le še moje telo,« se je spomnila trenutkov groze, ko si je zaželela, da bi najbližjim lahko vsaj še enkrat dejala, da jih ima rada.

Zvezdnica Iger lakote je mislila, da bo ali umrla ali dobila opekline po vsem telesu. FOTO: Press Release

Na telefonu jim je puščala sporočila, da se je v življenju imela super. In da ji je žal. »Kaj pa letim z zasebnim letalom, že samo zaradi tega zaslužim smrt,« je dejala in nadaljevala, da se je počutila krivo zaradi svoje družine, »vedela sem, da bodo vsi pobiti. Najbolj grozno pa je bilo, da sem v naročju imela svojega psička Pippija, to drobno bitjece, ki nikoli ni prosilo, da bi bilo del vsega tega mojega življenja.«

22 let let je bila stara, ko je osvojila oskarja.

Njena prva misel je veljala družini. Druga psu. In tretja, ko je skozi letalsko lino zagledala pristajalno stezo, okoli katere je mrgolelo reševalnih vozil, lasem. Ja, prav ste prebrali, svojim dolgim blond pramenom. Moliti je začela k bogu, kateremu, ni vedela, in se spraševati, kako, za vraga, bodo preživeli ta pristanek. »Molila sem. Mogoče bom končala v opeklinah po vsem telesu. Bolelo bo, a morda bomo preživeli. Prosim, bog, naj obdržim svoje lase. Ne pusti, da postanem gologlava!« je drdrala v mislih. In preživela. V enem kosu. Brez poškodb. Pristanek je bil sicer trd, a pilot je vse spravil varno na tla. Pretreseni potniki so se objemali, jokali, Jennifer pa je hitro zvrnila še kozarček žganja in vzela pomirjevalo. Zasilno so namreč pristali v Buffalu, njo pa je že čakal nov polet do New Yorka.