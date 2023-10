V javnosti mora biti tiho in vsak dan telovaditi

Kontroverzni glasbenik in modni oblikovalec Kanye West ter njegova izbranka, avstralska arhitektka Bianca Censori, sta to poletje dvigovala prah v Italiji in Nemčiji. Predvsem Bianca je bila redno tarča posmeha mimoidočih, saj je za sprehode po mestih ter obiske restavracij izbirala milo rečeno bizarne oprave. Nekega dne je denimo oblekla ozek črn kombinezon z visokim ovratnikom in črno tkanino, poveznjeno prek glave, ki ji je skrivala obraz.

Nato je izbrala ozke hlače in majico v kožni barvi, v katerih je bila videti gola, ob eni priložnosti pa je zgornji del celo pustila v hotelski sobi ter si oprsje zakrivala zgolj z okrasno blazino, ki jo je pobrala s kavča v njuni sobi. Osemindvajsetletnica se je ves čas mrko držala, z »možem«, s katerim sta pred meseci sicer imela poročni obred, ki pa ni veljaven, saj zanj nista pridobila dovoljenja, nista spregovorila besede.

Bianca Censori (spredaj) FOTO: Profimedia

Prepričani, da Kanye z njo manipulira

Posnetki nenavadnega para so seveda obkrožili spet, ko so jih videli njeni prijatelji, pa jih je močno zaskrbelo za Bianco. Prepričani so namreč, da Kanye z njo manipulira, celo povsem naj bi ji spral možgane. »Prijateljem, s katerimi si je blizu že od otroštva, se skorajda ne javlja več na telefon. Nekaterim jo je po dopustu le uspelo priklicati, a je bilo pogovora kmalu konec. Bianca se noče pogovarjati z nikomer in njihove skrbi je niti malo ne zanimajo.

Kanye je za Bianco sestavil seznam pravil, ki jih mora upoštevati.

Vsak, ki je izrazil dvome glede njenega razmerja, je dobil v zameno vrsto kletvic in pogovora je bilo konec. Prepričana je, da so vsi le ljubosumni na njen novi zvezdniški status in ji ga želijo uničiti,« je ameriškim medijem povedal vir blizu Avstralke, ki se je, odkar se je začela dobivati z Westom, menda povsem spremenila.

V javnosti je tiho

Bianca je sicer hči razvpitega avstralskega gangsterja, odrasla je v premožni družini v prestižnem delu Melbourna ter obiskovala elitno šolo, kjer je bila izredno priljubljena. Njeni nekdanji sošolci so jo opisali kot izredno družabno in prijetno, menda je bila z vsemi prijateljica, bila je nadvse zgovorna, samozavestna, živahna in neposredna. Skratka popolno nasprotje tega, kar je postala.

»Vsi so zelo zaskrbljeni zanjo, to ni Bianca, ki jo poznamo, nikoli ni bila tako pohlevna in tiha kot zadnje čase, zato menimo, da jo Kanye nadzoruje in ji ukazuje,« je dejal eden njenih nekdanjih sošolcev, ki je prepričan, da bi raper iz nje rad naredil »radikalizirano« kopijo bivše žene Kim Kardashian, ki jo je, ko sta bila še poročena, prav tako poskušal nadzorovati, a mu to ni uspelo do takšne mere, kot mu uspeva z Bianco.

Kim se je morala oblačiti po njegovih navodilih. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Da je res tako, so potrdili tisti, ki umetnika poznajo: »Kanye je za Bianco sestavil seznam pravil, ki jih mora upoštevati. V javnosti denimo ne sme črhniti besede, prav tako mora obleči reči, ki jih zanjo pripravi on. Uživa lahko samo določene jedi in vsak dan mora telovaditi, čeprav Kanye sam ni pristaš telesne vadbe. Nekako mu jo je uspelo prepričati, da sta plemiča, zato vsa ta pravila in prepovedi, kar mu je Bianca verjela.«

Videti je bila drugače

Bianca je Westa spoznala pred slabimi štirimi leti, ko je dobila službo v njegovi modni hiši Yeezy, januarja letos, le nekaj mesecev po tem, ko se je West ločil od Kardashianove, pa sta postala par. Bianca je bila takrat videti povsem drugače kot danes. Bila je ljubka mladenka z dolgimi temnimi lasmi in milim obrazom, nato so po Westovih navodilih njeni lasje postali povsem kratki, običajno si jih ob glavo še dodatno pritrdi z obilico gela.

Med dopustom v Italiji se je nekega dne na ulico odpravila zgoraj brez, oprsje si je zakrivala zgolj z okrasno blazino iz hotelske sobe.

Nekaj časa je enako pričesko nosila tudi Kim Kardashian, obe sta na umetnikovo željo lase pobarvali na platinasto blond, a je Kim pravočasno ugotovila, da to, kar njen mož počne, ni v redu, in zahtevala ločitev.

»Vedno me je oblačil Kanye. Preden sem ga spoznala, sem bila prepričana, da je moj slog odličen, a je jasno povedal, da ni tako. Spomnim se, da mi je čez dan pošiljal elektronska sporočila in fotografije oblačil ter kombinacij, ki so se mu zdele primerne zame. Sprva se mi to ni zdelo nič takšnega, ne nazadnje je modni oblikovalec in že ve, kaj počne,« je pred časom povedala Kim, ki pa je morala nasprotno od Biance, ki se naokoli sprehaja napol gola, nositi veliko bolj konservativna oblačila.

Če se je oblekla po svoje, Kanye pa je menil, da kaže preveč kože, se je morala preobleči, je medijem denimo povedal vir blizu družine Kardashian.