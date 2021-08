V Afganistanu pobijala talibane, zdaj zmaguje z vročimi posnetki (FOTO)

je bivša pripadnica ameriških marincev, ki se jim je pridružila pri rosnih 18ih. Bojevala se je v Afganistanu, kjer so ji moški kolegi dali nadimek »Borbena Barbika«.V vojski je prišla do čina narednice, zdaj, pri 26 pa si želi pokoriti družabna omrežja. To počne s poziranjem bolj ali manj oblečena.Ima preko 600.000 sledilcev in glede na fotografije lahko mirno rečemo, da se bo število le še zvišalo.