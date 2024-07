Ups! Ste videli, kaj se je na otvoritvi olimpijskih iger zgodilo plesalcu Lady Gaga? (VIDEO)

Včerajšnja otvoritev poletnih olimpijskih iger v Parizu je bila res nekaj posebnega. Za razliko od tistih na prejšnjih olimpijskih igrah se je odvijala kar na reki (Seni). Na otvoritvi je med drugim nastopila tudi ameriška glasbena zvezdnica Lady Gaga, ki je s svojimi plesalkami in plesalci pripravila odlično točko. Sta se pa v točki pripetili manjši nezgodi, ki nista ušli kameram.

V njenem zaključku je eden izmed plesalcev najprej padel. Zdi se, da mu je v nekem trenutku spodrsnilo in padec je bil neizbežen. Plesalec se je hitro pobral in točko nadaljeval. Ko je šel nato po stopnicah navzgor, pa mu je za kratek čas zmanjkalo tudi ravnotežja. Upajmo, da se je plesalec kasneje vsemu skupaj le nasmejal. Takšne stvari se lahko zgodijo vsakomur. Tudi vrhunskim plesalcem, kar ti, ki plešejo za Lady Gaga, tudi so.

Težavi plesalca lahko vidite v spodnjem videu (glejte ga od 4:35 dalje). Najprej bodite pozorni na desno stran kadra, kasneje pa na spodnji del enega izmed naslednjih kadrov.

Na otvoritvi olimpijskih iger se je spodrsljaj zgodil tudi organizatorjem iger. Ti so južnokorejsko delegacijo predstavili napačno, kar je močno razjezilo Južno Korejo.