Poroka Lady Gaga?

Lady Gaga in Michael Polansky sta par od leta 2019, minuli konec tedna pa so objekti ujeli pevko med sprehodom v Los Angelesu in njeni oboževalci niso spregledali velikega prstana na njenem levem prstancu.

Ta je seveda hitro vzbudil ugibanja, ali se je pevka zaročila in ali se obeta poroka.

Marca lani je Radar Online sicer poročal, da sta se Lady in poslovnež Polansky razšla, saj naj ne bi našla skupnega jezika glede zakona in otrok.

»Končala sta pred nekaj meseci. Bilo je neizogibno. A sta ostala prijatelja,« je za omenjeno publikacijo tedaj povedal vir.

Govorice je par ovrgel oktobra istega leta, ko sta se zaljubljenca skupaj pojavila na dveh koncertih v Las Vegasu.

Portal Page Six je leta 2020 razkril identiteto Polanskyja, s katerim je bila Lady prvič opažena leta 2019.

Čeprav par zveze ne obeša na veliko zvon, je Lady Gaga izbranca v intervjuju za Hollywood Reporter opisala kot njeno celo življenje.

Polansky je zvezdnico leta 2022 spremljal na podelitvi nagrad BAFTA in na prireditvi Critics Choice Awards.

Pred zvezo z njim je bila pevka zaročena z zvezdnikom serije Gasilci iz Chicaga Taylorjem Kinneyjem in agentom Christianom Carino.