Umrl je priljubljeni igralec, imel je komaj 27. let

Britanski igralec Chance Perdomo, zvezdnik serij Gen V in Sabrina: Srhljive dogodivščine je umrl v prometni nesreči. Bil je star 27 let. Novico je potrdil njegov publicist.

»S težkim srcem sporočam, da je Chance Perdomo umrl po nesreči z motorjem. Oblasti so sporočile, da niso bili vpleteni nobeni drugi ljudje. Njegovo strast do umetnosti in nenasitno željo po življenju so občutili vsi, ki so ga poznali, njegova toplina pa se bo nadaljevala tudi pri tistih, ki jih je imel najraje,« je dejal publicist.

Producenti uspešnice Gen V so objavili tudi skupno izjavo.

»Tega se še ne zavedamo. Za tiste, ki so ga poznali in delali z njim, je bil Chance vedno očarljiv in nasmejan, navdušena sila narave, neverjetno nadarjen izvajalec in bolj kot karkoli drugega prijazna in čudovita oseba. Pisati o njem v pretekliku nima smisla. Žal nam je za njegovo družino. Nocoj objemite tiste, ki jih imate radi,« so zapisali.

Poleg priljubljene serije je imel Chance vlogo v filmu Po vsem in v njegovih nadaljevanjih.