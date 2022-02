Udarili so po Slovenki Melanii Trump

Urad bivše prve dame ZDA Melanie Trump je v petek okrcal kritike njenih prizadevanj po odhodu iz Bele hiše, potem ko je prišlo na dan, da so sredstva od javne dražbe za nakup njenega klobuka in drugih spominkov v dobrodelne namene prišla z njenega računa. »Predstavitev je preprosto neresnična in hudo vpliva na otroke, ki jih skušam podpirati. Tisti, ki napadajo moja prizadevanja, so v resnici ubijalci sanj. Preklicali so upanje in sanje otrok, s tem ko so skušali preklicati mene,« je sporočila Trumpova.

Njena izjava je prišla po poročilih, da je bil zmagovalec njene dražbe klobuka in drugih zadev račun, ki je organiziral njeno dražbo za nezamenljive žetone NFT. Sredstva od prodaje bi morala dobiti dobrodelna organizacija Bradley Impact Fund za računalniško izobraževanje rejniških otrok. The New York Times je poročal, da ni jasno, koliko tega denarja je šlo dobrodelni organizaciji. Florida zahteva prijavo sredstev zbranih za dobrodelne namene in časopis tega doslej še ni našel.

Melania Trump je morala svoj klobuk na spletni dražbi prodati pod izklicno ceno, predvsem zaradi krepkega padanja vrednosti kriptovalut v zadnjih tednih. Klobuk in še dva predmeta so dali na dražbo za 250.000 dolarjev, v promet pa so šli za okrog 170.000 dolarjev.