Trenutki groze za Angelino Jolie v Lvovu, odpeljali so jo na varno (VIDEO)

Le nekaj ur po tem, ko se je v kavarni v Lvovu mirno poslovila od oboževalcev, je hollywodska zvezdnica Angelina Jolie na lastni koži občutila grozote, s katerimi se prebivalci mesta srečujejo vsak dan. Igralko so namreč posneli, kako se s spremstvom sprehaja po mestu, ko so 'zatulile' sirene za zračni napad. Kmalu zatem so jo odpeljali na varno, ženska članica njenega spremstva pa je prosila novinarje, naj prenehajo s snemanjem, piše Daily Mirror.

Posnetek, na katerem igralka opoldne podpisuje avtograme gostom v kavarni, se je hitro razširil po družbenih omrežjih. »Nič posebnega. Samo Lvov. Šla sem na kavo in videla Angelino Jolie,« je na družbenih omrežjih zapisala Maja Pidhorodetska ob nenadejanem obisku slavne hollywoodske igralke.

Igralka je takoj pritegnila pozornost, čeprav je bila oblečena v siv top in široke hlače z lasmi, povezanimi v kito.