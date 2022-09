To utegne razjeziti Britance: Camilla želi končati tradicijo, ki jo je Elizabeta II. oboževala

Smrt kraljice Elizabete II. je prinesla številne spremembe v kraljevi družini, med drugim naj bi odpustili približno 100 ljudi, ki so bili zaposleni v nekdanji rezidenci Charlesa in Camille, ki naj bi zdaj več časa preživela v Buckinghamski palači. Znano je tudi, da si želi kralj Karel III. zmanjšati monarhijo, pri čemer mu pomaga tudi žena Camilla, ki naj bi odpravila eno najljubših kraljevih tradicij Elizabete II., dvorne dame. Kraljica je imela vsa leta svojega vladanja dvorne dame, ženske iz bogatih družin, ki za svoje dolžnosti niso prejele denarja. Pred smrtjo je imela le štiri: Mary Morrison, lady Elizabeth Leeming, Susan Rhodes in lady Susan Hussey. Kraljici so pomagale pri vsem, od administracije, izbire garderobe do organizacije raznih dogodkov.

Tako Camilla kot Kate Middleton sta s poroko dobili pravico do dvornih dam, a sta se jim obe odločili odpovedati in nista želeli nadaljevati tradicije kraljeve družine. Zdaj ko je Camilla kraljica soproga in ima moč, so viri blizu palače prepričani, da bo najverjetneje ukinila to tradicijo.