Kakšna kraljica bo Camilla Parker: brutalno se bo maščevala, zadnje poteze pa kažejo, kako nevarna je lahko

Le malokdo ne ve, da je bila 75-letna britanska kraljica spremljevalka Camilla Parker edina prava ljubezen kralja Karla III. in njegova ljubica v času zakona s princeso Diano. Nekaterim članom kraljeve družine – kot tudi javnosti – tako ni povšeči, da je Camilla kraljica spremljevalka, mnogi pa menijo, da je že začela kazati svoj pravi obraz in nestrpnost do določenih članov kraljeve družine. To niti ni tako zelo presenetljivo, saj tudi nje same kar nekaj časa niso sprejeli, predvsem Harry in William, menda pa ne niti Kate Middleton. A sčasoma so se njihovi odnosi stabilizirali, nato pa je v družino prišla Meghan Markle, ki je menda Camilla ne more niti videti. To se je nekajkrat opazilo tudi na pogrebu kraljice Elizabete II., ko se je Camilla držala valižanske princese, medtem ko je Meghan stala ob strani. Vendar pa naj bi jo na pogrebu še najbolj zmotilo vedenje princese Charlotte, ki jo je odkrito posvarila, nato pa Middletonovi rekla: »Vodi jo«, s čimer je želela opozoriti, naj se nagajiva 7-letnica med obredom umiri.

Camilla, kraljica spremljevalka, naj bi okarala princeso Charlotte, nato pa še njeno mamo, naj jo umiri. FOTO: Phil Harris, Pool Via Reuters

Ostrega odziva Camille sta bila pred kratkim deležna tudi princ Harry in njegova soproga Meghan, ki naj bi prišla pred kralja in kraljico spremljevalko s prošnjo za spravo. Viri blizu kraljevega dvora so razkrili, da je vrnitvi Harryja in Meghan v družino prva nasprotovala prav Camilla. Potem ko je slišala, da se želi Meghan prikupiti kralju in se z njim odkrito pogovoriti, naj bi od šoka izpljunila čaj, ki ga je pila, in dala jasno vedeti, da to ne bo šlo kar tako. Ponorela naj bi že prej, ko je slišala, da želi Harry videti svojega očeta na samem in z njim popraviti odnose. Dejala je, da ne vidi razloga, da bi kraljeva družina oprostila paru, ki jo je zadnja tri leta blatil na vsakem koraku. V zadnjih dneh naj bi si Harry želel v komunikacijo z družino vključiti mediatorje, na kar naj bi se Camilla brutalno odzvala in mu dala vedeti, da dodatnih stroškov ne bo. Dejala je, da je predlog naravnost smešen, in novi kralj naj bi se z njo strinjal.

Prince Harry in Meghan sta največji trn v peti Camille. FOTO: Toby Melville, Reuters

Še preden sta se Meghan in Harry v začetku leta 2020 preselila v ZDA, sta imela zasebno srečanje s Camillo in Charlesom, ki naj bi bilo zelo neprijetno. Zamujala sta, tako da sta imela za pogovor le še 15 minut, in če gre zaupati govoricam v palači, je govorila le Camilla. Paru je dala vedeti, da s svojimi dejanji obračata hrbet Harryjevi družini, dediščini in tradiciji ter da kraljeva družina takih dejanj ne bo odobravala.

Zdi se, da se vladavina nekdanje ljubice, ki je vedno vlekla niti v ozadju, po mnenju poznavalcev šele začenja. Nekateri gredo še dlje in trdijo, da je skrivno orožje palače, saj je prava šefica in pravzaprav stoji za vsemi pomembnimi odločitvami. Še v času zakona z Diano naj bi se kralj Karel III. s Camillo vsak dan pogovarjal po telefonu in jo spraševal za mnenje in nasvete, Diano pa je imel za nezrelo žensko, ki hlepi po pozornosti.