To se je zgodilo po odločitvi sodišča, da Severini vzame otroka

Tega je dodelilo očetu, srbskemu podjetniku Milanu Popoviću, Severina bo po novem sklepu otroka lahko videvala ob torkih in četrtkih od 16. do 20. ure ter vsak drugi konec tedna ob sobotah in nedeljah.

Pevka se je na odločitev med drugim odzvala na instagramu, kjer je objavila dolg zapis, ki ga je naslovila z naslovom o moji kapljici na dlani in proceduri:

»Nosim ga, odkar je bil majhna kapljica na moji dlani. Odkar se je rodil, sva bila samo midva. Prvi zobek, prva temperatura, prvi koraki. Občasno se je pojavil očka, in potem spet odšel.

Nenadoma se je odločil, da bo oče. Od takrat že skoraj enajst let in od takrat zame in otroka traja agonija. Zaslišanja, zasliševanja, zagovori, poročila, izvedenstva,« je začela in nadaljevala:

»Veš, da nisi storil nič narobe. Ne moreš verjeti, da se ti to spet dogaja. Nisi ti kriv. Nikoli nisem povzdignila glasu nad otrokom, kaj šele kaj drugega. Ni razloga, da ne bi živel v domu, kjer se je rodil. Z mano, babico, ljudmi, ki jih pozna od rojstva.

Sedaj so vrhovni sodniki razsodili. Dvignili so roko v imenu mojega otroka, ki ga nikoli niso videli, s katerim niso nikoli govorili. S fantom, ki ima svoje življenje, svoje misli in trpi, jaz pa trpim z njim,« je še zapisala.

Ob tem je pojasnila, da nima več volje iskati nepravilnosti, ki so bile, kot trdi njena odvetnica, zagotovo storjene.

»Jaz sem mama, on je moja kaplja na dlani in zanj se bom borila do zadnje kaplje krvi. Sram me je, da se v tej državi otrokom dogajajo take stvari,« je še dodala in zaključila:

»Otroka, ki sem ga rodila, vzgajala in izobraževala, ki je živel z mano od rojstva, bom spet videvala ob torkih in četrtkih od 16. do 20. ure ter vsak drugi konec tedna ob sobotah in nedeljah.

Prestala sem vso kalvarijo hrvaškega pravosodja, tako bom prestala še proces vrhovnega sodišča. Pravijo, da so sodbo razveljavili iz procesnih razlogov. Prekleti vi in korupcija v tej državi. Enkrat vam je uspelo, zdaj vam ne bo,« je zaključila in se neznanemu imetniku zahvalila za mojstrovino, ki krasi enega od zidov v Beogradu in ob fotografiji katere je objavila zapis.

Plaz odzivov

Njen zapis, ki je v samo nekaj urah zbral več kot 100.000 všečkov, je sprožil pravi plaz odzivov in Severina je prejela nešteto zapisov v podporo.

To ji je izrazilo tudi veliko estradnikov, med njimi Ida Prester, Iva Radić, Lejla Filipović, Tihana Lazović, Marijana Batinić, Davor Grgin, Seka Aleksić, Nika Turković, Boris Ružić in mnogi drugi.

Vrstijo se tolažbe in zgražanja zaradi odločitve sodišča, ki je preklicalo odločitev splitskega sodišča iz leta 2021, po katerem sta imela Severina in njen bivši mož deljeno skrbništvo nad sinom.