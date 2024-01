Znano, zakaj se je končalo prijateljstvo med Severino in znano voditeljico

Pevka Severina Vučković in voditeljica Jelena Joksimović, sicer žena pevca Željka Joksimovića, sta bili veliki prijateljici, a njuno prijateljstvo se je pred leti končalo. Severina je zdaj razkrila, zakaj.

Leta 2004 so vdrli v telefon pevke in ji ukradli intimne posnetke. Ti so nato končali na spletu in v medijih, Severina pa se je za nekaj mesecev umaknila iz javnosti. Mnogo let kasneje, ko je incident že bil pozabljen, pa je Jovana Joksimović v jutranjem programu z gosti javno komentirala primer. Severina se je javila v oddajo in dejala, da jo je voditeljica razočarala.

»Voditeljica v jutranjem programu je predvajala fotografije, ki so bile ukradene z mojega telefona. Najini otroci so se skupaj igrali, poznam njenega moža, ki poje. V nekem obdobju sem mu pisala repertorar za koncert. Najini otroci so se skupaj igrali, družili smo se, kot prijatelji, a ne glede na to, takšne stvari se ne počne. Ob desetih zjutraj je predvajala fotografije na televiziji. To je naravnost strašno,« se je za Mondo spomnila Severina.

Jovana je takrat dejala, da se s takšnimi neumnostmi ne namerava ukvarjati, niti jih ne komentirati.

Kako dobri prijatelji so bili nekoč, priča tudi dejstvo, da sta bila Jovana in Željko svata na Severinini poroki z Igorjem Kojićem v Beogradu leta 2015.