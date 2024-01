Severina razvaja svoje sledilce z vročimi slikami in dokazuje, da so leta le številka (FOTO)

V Sloveniji in na Hrvaškem imamo v teh dneh vse prej kot visoke temperature. Nizke temperature očitno eni največjih zvezdnic s tega prostora, Severini, niso preveč po godu, saj se je odpravila na Tajsko, kjer so poletne temperature. Na svojem instagram in facebook profilu tako že več dni svoje sledilce razvaja z zanimivimi slikami iz daljne dežele.

Objavila je nemalo slik v kopalkah in pokazala, da so leta res lahko le številka. Četudi je lani srečala Abrahama, je še naprej v odlični formi.

Kot je videti po njenih objavah, ji na Tajskem ni dolgčas. Uživa na rajskih plažah. Od blizu se je srečala s slonom. Obiskala je tudi otok, na katerem so leta 1974 snemali film o Jamesu Bondu (The Man with the Golden Gun). Verjamemo, da se ji ne bo lahko vrniti iz vroče Tajske na hladen Balkan, a po drugi strani jo na našem prostoru čakajo njeni oboževalci, ki verjetno že komaj čakajo na njene nove koncerte, in koncertni odri.

Lani posnela več videospotov

Hrvaška glasbenica, ki je imela v času pisanja tega članka na instagramu že kar 1,3 milijona sledilcev, je lani posnela več videospotov. Največ ogledov na youtubu ima tisti za skladbo 'Metak', ki jo izvaja skupaj z glasbenikom Nuccijem. Več kot 11 milijonov jih že ima.

Severina je velik hit izdala tudi leta 2022. Skladba 'Fališ mi', ki jo izvaja z Bolgarom AZIS-om, se je med poslušalci dobro prijela. Njen videospot ima že več kot 75 milijonov ogledov.