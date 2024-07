Affleckova bivša ima vsega dovolj

Vendar je sedaj rekla, da je dovolj tega in odkorakala stran od drame, ki obkroža slavni par Bennifer, piše Mirror.

V zadnjih tednih so vse glasnejše govorice, da se par, ki se je poročil leta 2022 razhaja in da je bilo med zakoncema Ben Affleck ter Jennifer Lopez nemalo burnih sporov.

V vsej zmešnjavi je bil on večkrat opažen v družbi bivše žene, s katero ima tri otroke.

A kot je za Mail Online povedal vir, ima Garnerjeva vsega dovolj, in ne bo več igrala vloge zakonske terapevtke, kar je počela zadnje čase ter tako skušala pomagati paru.

»Žal mi je, ampak rešujta sama,« je igralko citiral vir in dodal: »Postalo je preveč boleče zanjo, saj so se prebudili spomini na njeno ločitev.«

Affleck in Garnerjeva, starša 18-letne Violet, 15- letne Seraphine in 12-letnega Samuela sta bila poročena od leta 2005 do 2018.

Po ločitvi sta ostala povezana in sta skupaj vzgajala tri otroke, in kljub temu, da je Garnerjeva naklonjena Lopezovi, noče več biti tako aktivno vključena v njune zadeve.

»Rada ima JLo, rada ima njene in svoje otroke ter se dobro zaveda, kako bo vse to vplivalo nanje, a konec koncev noče biti del cirkusa, ne bo več igrala mirovnice ter svetovalke v zakonu bivšega moža in njegove sedanje žene.«

Zveznik je pred kratkim iz nekdaj skupnega doma pobral vse svoje stvari in kot je za InTouch povedal vir, je s parom Bennifer definitivno konec:

»Na veliko piše: konec je. Drvita proti ločitvi in tokrat ni kriv Ben. Vedno se bosta imela rada, vendar ga ona ne more nadzorovati in on je ne more spremeniti. Ni možnosti, da bi trajalo.«