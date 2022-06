To naj bi Kate zašepetala princu Williamu, ko je ob platinastem jubileju zagledala Meghan (VIDEO)

Pozorni gledalci menijo, da so opazili, kaj je Kate rekla v trenutku, ko sta se Meghan in princ Harry 3. junija pojavila na zahvalni maši v katedrali svetega Pavla ob kraljičninem platinastem jubileju.

Kot je razvidno s posnetkov BBC, se med bogoslužjem kamera obrne proti vojvodinji Kate, za katero se zdi, da reče »vav«, medtem ko gleda v smeri, v kateri sedita Meghan in Harry. V kakšnem kontekstu je bil ta »vav« uporabljen, je odprto za razlago, uporabniki spleta pa že imajo številne teorije.

Množica nad prihodom Harryja in Meghan navdušena, Borisa Johnsona izžvižgali

Prihod princa Harryja in njegove žene je proti pričakovanju nekaterih med množico povzročil val navdušenja, medtem ko so prihod premierja izžvižgali. To niti ni tako presenetljivo, saj je britanski premier v zadnjih tednih v središču pozornosti zaradi obiskovanja zabav med pandemijo.