To je v starosti doletelo enega od ustanoviteljev skupine ABBA

Pred nekaj več, kot dvema letoma je 79-letni Björn Ulvaeus z oboževalci delil vest, da se po več kot 40. letih zakona ločuje od druge žene Lene Kallersje, a zdi se, da mu to ni vzelo vere v institucijo zakona.

Član ene najpopularnejših glasbenih skupin ABBA je namreč na svojem instagramu razkril, da se je 21. avgusta v družbi najožjih prijateljev in družine v Kopenhagnu poročil z 51-letno Christino Sas.

Poročila ju je britansko-danska voditeljica in komičarka Sandi Toksvig.

Par se je, kot je objavil Björn, spoznal leta 2021 v Nürnbergu, ko je sodeloval pri nastajanju albuma skupine ABBA Voyage in spomladi 2022 začel zvezo. Le nekaj mescev potem, ko je glasbenik objavil novico, da se ločuje o tedanje žene.

Ni znano, ali so na poroki prisostvovali drugi člani skupine:

Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad in Agnetha Fältskog, ki je bila njegova prva žena.

Za Björna je to torej tretji zakon, z Agnetho sta bila poročena od leta 1971 do 1980 ter dobila hčerko Lindo in sina Petra.

Nato se je zaljubil v novinarko Leno Kallersjo, z njo se je poročil leta 1981, par je dobil dve hčerki Emmo in Anno in se po 41. letih zakona ločil. Björna je na jesen življenja ljubezen torej doletela tretjič.

Oboževalcem sta nekdanja zakonca sporočila, da bodo še naprej ostali družina in skupaj slavili velike dogodke, kot so rojstni dnevi vnukov, ki so zanju najpomembnejši, piše Gloria.hr.