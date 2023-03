Znana 30-letnica nenadoma umrla: to je znak, ki se je najprej pojavil pri njej

Mati dveh otrok, Jehane Thomas, ki je zaslovela na TikToku, je tragično umrla v starosti 30 let po mesecih hudih migren.

Mlada mati dveh otrok iz Doncastra se je ponašala z več kot 66.700 sledilci na platformi za izmenjavo videoposnetkov – kamor je naložila videoposnetke o svojem vsakdanjem življenju, kot je priprava kosil svojim sinovom in delitev nakupov na ulici.

Po besedah zvezdnikovih ljubljenih na družbenih omrežjih je bila njena petkova smrt »povsem nepričakovana« in je njeno družino popolnoma zlomila.

Vse je dokumentirala

V zadnjih mesecih je Jehana dokumentirala svoje zdravstvene težave na TikToku in razložila, kako so ji nedavno diagnosticirali optični nevritis. Izredno boleče stanje je posledica vnetja vidnega živca, ki prenaša sporočila od očesa do možganov. Jehane je bila v zadnjih tednih veliko v bolnišnici, svoje sledilce pa je obveščala o svojem zdravljenju.

V svojem zadnjem videu na TikToku, ki je bil deljen pred nekaj dnevi tudi na drugih družbenih omrežjih, se je Jehane znašla v bolnišnici in čakala na operacijo.

»Ne morem dvigniti glave in ne morem hoditi, povsod me morajo voziti s kolesi. Tako huda je ta bolečina,« je zapisala mati v naslovu videa. Jehane je bila v času, ko je snemala video, sprejeta na urgentni center in je čakala na operacijo. Ravno so jo odpustili po tedenskem bivanju v bolnišnici, ko se je vrnila migrena zaradi pritiska, zaradi česar se je morala sama odpeljati nazaj v bolnišnico.

Za pomoč pri financiranju pogreba matere dveh otrok, Isaaca, ki ima tri leta, in Elijaha, starega eno leto so prijatelji ustanovili internetno stran in v nekaj dneh zbrali že 9585 funtov, kar je nekaj več kot 10.000 evrov.

Jehaneina najboljša prijateljica Alyx Reast je na spletu zapisala: »Jehane Thomas je bila 30-letna mama dveh fantkov, ko je nenadoma umrla 17. marca 2023. Kljub temu da je več mesecev trpela za migrenami in napadi bolezni, je bila njena smrt povsem nepričakovana in vsi smo popolnoma strti. Njena dva otroka sta ostala brez mame ... Obljubila sem, da bom naredila, kar bom lahko za ta fanta, zato se zavezujem, da bom naredila. Ljubim te.«