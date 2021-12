Terapija mu je pomagala, da je postal dober oče

Da ima vrsto darov, je nedvomno. Jamie Foxx se namreč ni dokazal le z oskarjem, zlatim globusom in nagrado bafta za igro, podobno izvrsten je tudi kot pevec, saj je že pred desetletjem svoji zbirki dodal grammyja. A tolikšna odličnost pride s ceno, to pa sta v Jamiejevem primeru plačali njegovi hčerki, danes 27-letna Corrine, ki se mu je rodila iz ljubezni s Connie Kline, in 12 let stara Anelise, ki mu jo je povila Kristin Grannis. V goreči želji, da postane doneče ime zabavne industrije, si Foxx zanju namreč ni vzel časa, ampak ga je raje vlagal v kariero.

Zaradi kariere je zamudil prva leta življenja svojih hčera. FOTO: Mike Blake/Reuters

Ne Disneylanda, potrebuje očeta

»To je največja napaka, ki sem jo storil kot oče,« priznava in dodaja, da je to sicer poskušal nadomestiti z večjimi gestami, dokler mu terapevtka ni odprla oči. »Ne velika darila ne izleti, čas je tisti, ki je dragocen in največ vreden. Čas z otrokom je neprecenljiv.«

Danes je s hčerama v dobrih odnosih. »Ogromno mi pomeni, da se lahko brez zadržkov pogovarjamo o vsem. Ni stvari, ki mi je ne bi mogli zaupati,« je ponosen, tudi če to pomeni, da je od njiju slišal že marsikatero krepko. »Nisi tako kul, kot misliš, da si. Prihaja ta smrad od tvojih stopal? Ogromno glavo imaš. Skrivaš začetek pleše, na tvoji blazini je sumljivo veliko las,« je naštel le nekaj primerov zbadljivk, ki jih je slišal. A o tolikšni zaupnosti v njunih otroških letih ni bilo ne duha ne sluha, predvsem ker je bil zanju prej kot premožen stric, ne oče.

»Tedaj sem si želel uspeti, vse sem vlagal v to. Čas, ki ga nisem preživel z njima, sem poskušal nadoknaditi z večjimi gestami. Hčer sem, denimo, odpeljal v Disneyland. Mislil sem, da bom tako vse popravil, a mišek Miki lahko stori le toliko. Nujna je bila izjemno neprijetna ura s terapevtko, ki mi je nalila čistega vina.« Tedaj je od hčere namreč slišal, da ne potrebuje Disneylanda, ampak očeta, kar je bilo kot nož v srce.

Zaščitniški do hčerk Z leti se je morda še celo preveč vpletal v njuni življenji. Ko se je njegova starejša začela videvati s fantom, je Jamie nad slednjega poslal kar Snoop Dogga, da je mladeniča malce prestrašil. »Snoop je pristopil k njemu in mu zgolj dejal, da je Corrine malone stric in naj se vede temu primerno,« kar je bil jasen znak, skoraj z neonskimi črkami izpisan, da mora Corrine nositi po rokah, z njo ravnati kot s kraljico. »Med vrsticami je to pomenilo, naj se ga pazi, če se bo izkazal za barabo.«

Tradicionalno družinsko življenje z ženo, dvema otrokoma in psom, po možnosti v hišici z vrtom, mu nikoli ni dišalo. »Mislim, da to ni zame,« zaradi česar se z nobeno od mam svojih hčera ni poročil, pa tudi v prihodnje poroke ne vidi na obzorju. »Mislim, da smo se zaradi tega z otroki tudi več videvali. Ni enako klasičnemu družinskemu življenju, a bilo je ogromno ljubezni,« kajti vlogo očeta je začel jemati resneje šele, ko je njegov odnos s Connie in nato Kristin splaval po vodi. »Če bi bili poročeni in se nato ločili, bi otroci dobili le drobce družine. Tako pa smo se preprosto le imeli radi.«