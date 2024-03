Televizijski volkodlak vesel, da ga ni ubil vampir

Eden najbolj priljubljenih televizijskih volkodlakov Joe Manganiello ni ravno zadovoljen s koncem vampirske serije Prava kri. Kakor je povedal v intervjuju za satelitsko radijsko postajo SiriusXM, se mu zdi, da je »še veliko stvari ostalo nedorečenih«, ko se je nanizanka leta 2014 iztekla. Manganiello se je HBO nanizanki Prava kri, ki je temeljila na literarni seriji Southern Vampire Mysteries ameriške pisateljice Charlaine Harris, pridružil v tretji sezoni leta 2010 kot šarmantni in mišičasti volkodlak Alcide Herveaux.

»Zdelo se mi je, da bi lahko še toliko pokazali,« je dejal Manganiello. »Stvar je v tem, da sprva niso računali, da bo moj junak v seriji dlje kot eno sezono. Ko pa smo ga začeli razvijati in je postal res priljubljen med občinstvom, so bili gledalci na koncu precej razočarani nad tem, kar se je zgodilo.« Alcide je namreč kljub popularnosti precej nepričakovano umrl na začetku sedme in zadnje sezone nanizanke.

Zver z velikim srcem

»V seriji sem nastopal pet let, a moj junak se je moral umakniti, da so lahko razpletli Sookiejini (igrala jo je Anna Paquin) ljubezenski zgodbi z vampirjema Billom in Ericom (ki sta ju uprizorila Stephen Moyer in Alexander Skarsgård),« je pojasnil Manganiello. »In ni bilo druge rešitve, kakor da me ustrelijo,« je dodal.

Stephen Moyer in Anna Paquin kot vampir Bill in natakarica Sookie v Pravi krvi FOTO: HBO/PR

A čeprav je televizijski volkodlak razočaran nad smrtjo Alcida Herveauxa, je kljub temu hvaležen, da ga niso ubili tisti, ki jih je v seriji najbolj sovražil: vampirji. »To bi bilo malo ponižujoče. Alcide tako sovraži vampirje in da bi ga potem eden od njih ubil? Je bolje, da te fenta kar neki rovtar? Ne vem,« je dejal pred leti. Povedal pa je, kaj je najbolj pogrešal po svoji televizijski smrti: »Igrati junaka, ki je divja zver z velikim srcem, je bila zmagovalna kombinacija. To je bila prava vloga zame ob pravem času, ki je bila všeč tudi gledalcem. Kako jim ne bi bila?«

Serija Prava kri je poskrbela tudi za hollywoodski uspeh švedskega igralca Alexandra Skarsgårda, ki je v njej igral tisoč let starega nordijskega vampirja. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Prava kri je bila odlično sprejeta med gledalci, čeprav je šlo za precej krvavo in erotično serijo. Po koncu predvajanja so se dobro prodajale dvd zbirke, pred leti pa se je govorilo tudi o morebitni oživitvi nanizanke, a kljub sodelovanju originalnega avtorja serije Alana Balla niso dobili dobrega scenarija. Prava kri je trenutno na voljo na pretočnem kanalu HBO Max.