Tekmovalka, ki ji je ‘postregla‘ z mednožjem, odletela iz šova

FOTO: youtube

(29) iz srbskega Valjeva, je nastopila v zadnji epizodi šova Zvezde Granda. Vendar ni zaslovela, ker je prejela le dva glasova, kar pa premalo za napredovanje v naslednji krog, zato je tekmovanje zapustila.No nič nevsakdanjega, če Nadica ne bi v šovu v začetku leta sprožila odzive, ker je nosila oranžni bodi, ki je več razkrival, kot zakril. Iz njega je namreč štrlelo njeno mednožje. »Nimam težav s tekmovalci. A ta je bila grozna, začenši z izgledom. To je zima, in prideš, kot da greš na plažo, zame je malo neokusno. Ali imaš kaj obleči za zimo?« je takrat dejal član žirije(66). Tudi fotografije tekmovalke so se začele širiti po družbenih omrežjih z negativnimi komentarji.»Ko otroka nahraniš, ga vzgajaš, on pa pride k Zvezde Granda in pokaže svojo muco,« so se gledalci posmehovali.