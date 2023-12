Ta frajer je danes dopolnil 60 let (FOTO)

Eden najbolj zaželenih moških na svetu Brad Pitt danes praznuje 60. rojstni dan. Zaradi mladostnega videza hollywoodskega lepotca je res težko verjeti, da je dopolnil 60 let, oboževalci pa ga primerjajo z likom Benjamina Buttona, ki ga je nekoč odigral v filmu. Revija People ga je dvakrat razglasila za najbolj seksi moškega na svetu, leta 1995 in 2000.

Ljubezensko življenje

Hollywoodski zapeljivec je imel veliko ljubezni, a le dve sta ostali v spominu oboževalcev. Brad in Jennifer Aniston sta bila v zgodnjih 2000-ih eden najlepših hollywoodskih parov, njuna ločitev zaradi Angeline Jolie pa je bila glavna tema in škandal epskih razsežnosti.

Pitt ima z Jolie tri otroke, njuna ločitev in boj za skrbništvo sta polnila medijske stolpce. Uteho je iskal v razmerju s 33-letno igralko Ines de Ramon.

Bogata kariera

V svoji bogati karieri je Pitt dosegel številne vloge, med najbolj nepozabnimi pa so tiste v filmih Thelma & Louise, Fight Club, 12 Monkeys, Merciless Bastards, Once Upon a Time ... in Hollywood ...

V nedavnem intervjuju je priznal, da se je z leti upočasnil, a oboževalci se strinjajo – zdi se, da so se leta Brada Pitta ustavila. Tudi ko nosi krilo ali samo jé čips, je Pitt še vedno sanje mnogih žensk.