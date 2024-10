Svet telenovel zavit v črnino: umrla igralka iz telenovele, ki so jo številni pri nas oboževali

Spletna stran Marca, ki se sklicuje na informacije združenja National Association of Interpreters, poroča o smrti znane mehiške igralke telenovel Jessice Jurado. Igralka je umrla močno prezgodaj, saj je imela le 55 let. Neuradno se omenja, da je umrla zaradi srčnega zastoja.

Igralke se številni spominjajo po nastopanju v telenoveli Prevare (La usurpadora), v kateri je nastopila v vlogi Patricie Bracho. Poleg tega smo jo lahko videli tudi v telenoveli Maria la del barrio, kjer je zaigrala Veronico Robles, ter v telenoveli Marionetas.

Telenovelo Prevare so predvajali tudi pri nas, številni gledalci pa so jo z navdušenjem spremljali. Osrednje vloge v njej so pripadle Gabrieli Spanic, ki je zaigrala kar v dveh vlogah, ter Fernanu Colungi. Slednjega se spomnimo tudi po nastopanju v še eni izredno priljubljeni telenoveli pri nas - Esmeraldi.