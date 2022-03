Strdek v možganih jo je spravil v bolnišnico

Še nikoli se ni tako ustrašila in se, čeprav jih šteje komaj 25, tako zavedla lastne smrtnosti kot prejšnji teden. Mlado lepotico Hailey Bieber so zaradi simptomov, podobnih tistim pri kapi, namreč urgentno odpeljali v bolnišnico, zdravniki pa so dognali, da je doneč zdravstveni alarm zakrivil krvni strdek v možganih. Na njeno srečo ji je telo brez resnejših zapletov nevarni strdek iz možganov izločilo samo in je danes že doma, kjer lepo okreva. »Vsekakor pa je bil to eden najbolj grozljivih trenutkov, kar sem jih doživela v življenju,« pravi Hailey, hvaležna bolnišničnemu osebju, da je zdaj že v varnem objemu moža Justina Bieberja.

Srečna, da se je vse dobro izteklo, čeprav je še nikoli ni bilo tako strah. FOTO: osebni arhiv

Četrtkovo jutro je bilo podobno vsem prejšnjim. S kanadskim pevcem, s katerim sta si pred štirimi leti obljubila večno ljubezen, sta sedela za jedilno mizo, ko je sredi zajtrka nenadoma začutila, da je nekaj narobe. »Pojavili so se simptomi, podobni kapi,« je zapisala, po zatrjevanju virov pa naj bi imela (tudi) težave z gibanjem in koordinacijo. »V bolnišnici so odkrili manjši krvni strdek v možganih, kar je povzročilo krajše pomanjkanje kisika, a sem si po nekaj urah že povsem opomogla.« Opraviti je morala vrsto testov, s katerimi so zdravniki želeli priti do dna izvoru njenih težav, a za zdaj brez uspeha. Sprva so mislili, da so morda povezane s koronavirusno boleznijo, s katero se je prejšnji mesec okužil Justin, a so to povezavo že odpisali.

Z zvezdnico naj bi bilo vse v redu, po lastnih besedah se počuti dobro, čeprav ni jasno, ali so vsi simptomi povsem izginili. Zdravniki pa naj bi še naprej iskali vzrok njenih težav.