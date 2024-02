Rak v britanski kraljevi družini: Bolna sta bila tudi kraljica Elizabeta II in Karlov ded

Čeprav so v preteklosti diagnoze članov britanske kraljeve družine za javnost ostajale skrivnost, je sedanji kralj Karel III. povsem transparenten.

Palača je objavila vest, da so pri 75-letnem monarhu odkrili rakavo obolenje. Še vedno sicer ni znano, za katero obliko raka gre, ve se le, da ni govora o raku prostate, katere operacije je bil pred nedavnim deležen monarh.

Kakorkoli že, v zgodovini je bilo znotraj najslavnejše družine na svetu kar nekaj podobnih diagnoz.

Karlov ded in pljučni rak?

Karlov ded kralj Jurij VI. je bil strasten kadilec. Zaradi »strukturnih abnormalnosti« kot se je glasila uradna izjava palače, mu je bilo odstranjeno levo pljučno krilo, vendar je po vsej verjetnosti šlo za raka pljuč, piše The Telegraph.

Preminul je leta 1952 star 56 let, vsega pet mesecev po operaciji, njegovi zdravniki so natančen vzrok smrti skrivali pred javnostjo.

Bolna je bila tudi mama kraljice Elizabete II.

Oče kraljice Elizabete II. je torej umrl, ko je bila njegova naslednica stara komaj 25 let, njegova žena pa se je poslovila leta 2002. The Telegraph navaja, da je tudi ona obolela za rakom.

Avtor William Shawcross je v njeni posthumni biografiji zapisal, da se je kraljica mati dvakrat zdravila zaradi težke bolezni.

Leta 1966 ji je bil odstranjen tumor debelega črevesja. Iz rezidence Clarence House so tedaj sporočili, da je bila deležna operacije abdomna, ki bi odpravila zaprtje.

18 let kasneje je bila znova operirana, tedaj je palača javno objavila, da je bila v bolnišnici na preiskavah, vendar naj bi ji odstranili raka dojk. Kljub težavam z zdravjem je dočakala 102 leti.

Tudi za njeno hčerko naj bi bil, čeprav je uradno umrla zaradi starosti, usoden rak. The Telegraph povzema podrobnosti iz njene biografije z naslovom Intimni portret, v kateri Gyles Brandreth piše, da je pokojna monarhinja obolevala za zelo redko obliko kostnega raka.

Avtor je bil dober prijatelj princa Philipa in navaja, da je bil kraljičin zdravnik seznanjen z njenim stanjem.

»Res nisem hotel nikogar vznemirjati, a ko bo to nekoč potrjeno, kar bo, bom jaz kot novinar govoril resnico,« je avtor dejal potem, ko je vest prišla v javnost.

Rak dojk, pljuč, rak bazičnih celic

Za rakom dojk je leta 1901 umrla princesa Viktorija, najstarejša hči kraljice Viktorije in princa Alberta, piše US Weekley. Glede na navedbe v knjigi Jane Ridley z naslovom Bertie: Življenje Edwarda VII., je najstarejši sin kraljice Viktorije in njen naslednik oboleval za rakom bazalnih celic, ki je prizadel njegov nos.

Kralju Edwardu VIII. ki se je zaradi ljubezni odpovedal prestolu, je bil leta 1971 diagnosticiran rak grla. Bil je starten kadilec in je umrl še istega leta.

Vojvodinja Sarah Yorška je junija lani odkrila, da ima raka dojke, januarja letos pa še, da ima kožnega raka.

Izmišljena diagnoza princa Wiliama

Pred nekaj leti se je šušljalo, da je britansko kraljevo družino prizadela resna zdravstvena kriza. Časopis National Enquirer je objavil, da princ William boleha za rakom v naprednem stadiju.

Dodali so, da je bolezen že neozdravljiva in da je princ zanjo izvedel šele potem, ko je zbolel za kovidom-19. Drugi mediji so to zanikali, princ navedb ni komentiral

Portal Royalcentre.co.uk je zaradi navedb časopis National Enquirer poimenoval smet ter poudaril, da je William prebolel le težjo obliko kovida.