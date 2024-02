Karel III. je prepričan, da bo premagal raka. Velika prednost je, da že desetletja živi zelo zdravo

»Med kraljevim nedavnim obiskom bolnišnice zaradi povečane prostate so zdravniki zaznali drugo, nepovezano zdravstveno težavo. Nadaljnji testi so potrdili, da gre za obliko raka. Njegovo visočanstvo je danes začelo zdravljenje, ki bo trajalo nekaj časa, medtem pa so mu zdravniki svetovali, naj prestavi oziroma odpove obveznosti,« se je glasilo sporočilo iz Buckinghamske palače, ki je v ponedeljek zvečer šokiralo ne le britansko, ampak svetovno javnost.

Zaskrbljenost se je še povečala, ko je vir blizu princa Harryja nedolgo za tem obvestil medije, da bo kraljev mlajši sin v naslednjih dneh iz Kalifornije, kjer že nekaj let živi z ženo in otrokoma, odletel v Veliko Britanijo, da bi bil ob očetu.

Princ Harry bo v London prišel brez žene in otrok. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

A že včeraj zjutraj so bile novice z dvora veliko bolj pozitivne. Tako kralj Karel III. kot skupina zdravnikov, ki skrbijo zanj, so menda prepričani, da bo raka premagal, saj da so bolezen odkrili zelo zgodaj. Velika prednost je tudi, da kralj že desetletja živi zelo zdravo, kar naj bi še povečalo možnosti za popolno ozdravitev. So pa bili mnogi ravno zaradi njegovega življenjskega sloga več kot presenečeni, da je sploh zbolel.

Izbrani jedilnik

Karel III. namreč obožuje naravo in dolge sprehode, njegov jedilnik je poln živil, bogatih z vlakninami, za zajtrk si običajno privošči sadje z lanenimi semeni, rdeče meso, ribe in mlečne izdelke uživa redko, vse, kar se znajde na njegovem krožniku, pa je lokalno, ekološko pridelano in sveže. Kralj prav tako ne je preveč, kar je sicer posledica njegovega natrpanega urnika, običajno se drži pravila, da je zajtrk najpomembnejši obrok v dnevu, kosilo pa večinoma preskoči in se med opoldanskim odmorom raje odpravi na sprehod.

Kljub temu da mu vse to ni pomagalo, da bi se raku izognil, so si strokovnjaki edini, da bo takšen življenjski slog pozitivno vplival na hitrost in učinkovitost zdravljenja ter ublažil morebitne stranske učinke zdravil, najpogostejša je utrujenost.

Kraljevi podrobnosti o svojem zdravstvenem stanju običajno ne delijo z javnostjo.

Kralj Karel III. je z najnovejšo novico o svojem zdravju tako že drugič v le nekaj tednih prekršil nenapisano pravilo kraljevih, da podrobnosti o zdravstvenem stanju ne delijo z javnostjo. Niti Kate, ki je morala konec januarja na operacijo, ni želela razkriti podrobnosti, v sporočilu za javnost so iz palače sporočili le, da gre za »abdominalno operacijo«, valižanska princesa pa da nima raka.

Petinsedemdesetletni vladar je medtem presodil, da bi lahko pomagal drugim, ki so se znašli v podobni situaciji. Ko je razkril, da bo bolnišnico obiskal zaradi posega na prostati, je želel, da bi tudi drugi moški zbrali pogum in se odpravili na pregled prostate, zdaj, ko je delil novico o raku, pa je to storil, da se oboleli ne bi počutili sami, da bi se zavedeli, da ta bolezen resnično ne izbira.

London so včeraj preplavili novinarji z vsega sveta. FOTO: Toby Melville/Reuters

Pred njim je sicer diagnozo rak kar dvakrat dobila njegova bivša svakinja Sarah Ferguson. Lani je morala na operacijo zaradi raka dojke, med katero so ji odstranili nekaj sumljivih kožnih znamenj, in izkazalo se je, da je bilo eno od njih maligni melanom, najhujša in najbolj agresivna oblika kožnega raka.

Namesto očeta bo zdaj obveznosti vladarja opravljal njegov starejši sin princ William, ki je sicer, ko je morala Kate v bolnišnico, dejal, da bi se v naslednjih tednih rad umaknil iz javnosti ter skrbel za otroke in ženo, ki je po dveh tednih sicer že zapustila bolnišnico, bo pa okrevanje po napovedih zdravnikov trajalo vsaj do velike noči.

A ker je kralj Karel III. močno oklestil monarhijo, njegov mlajši sin pa jo je prostovoljno zapustil, Williamu ne preostane drugega, kot da prevzame vsaj nekaj kraljevih obveznosti. Preostanek si bosta porazdelila princesa Anne in princ Edward, kolikor bo lahko, tudi kraljica Camilla, ki pa želi večino časa stati ob strani možu in mu pomagati pri okrevanju.